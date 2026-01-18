قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تأجيل محاكمة سائق توك توك متهم بالتعدي على صغيرة بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة سائق "توك توك" المتهم بالتعدى على طفلة 5 سنوات باحدى قرى مركز الدلنجات لجلسة 15 فبراير للاستماع للطبيب الشرعي.

واستمعت محكمة جنايات دمنهور اليوم للطفلة المجنى عليها ووالدتها، ودفاع المجنى عليها، ومن جانبه طالب محامي المتهم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في الواقعة.

وكانت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة قد شهدت واقعة مؤسفة حيث قام سائق " توك توك " بالتحرش والتعدي جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات، وذلك أثناء توصيلها إلى منزلها، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة لذات المركز،  تفيد أنه  أثناء قيام "م.ج " سائق توك توك، 47 عاما، بتوصيل نجلتها البالغة من العمر 5 سنوات، من الدرس إلى منزلها، قام بالتحرش بها، مشيرة إلى نجلتها قامت بابلاغها بما حدث من السائق عقب عودتها. 

وعلى الفور قام ضباط وحده البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات بضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وعقب ذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية. 

البحيرة محافظة البحيرة الدلنجات التعدى على ضحى

