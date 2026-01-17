طالب بـ"تانية إعدادي" يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة (خاص)

شهدت إحدى المدارس الإعدادية بمحافظة البحيرة واقعة مأساوية تجردت من المعاني التربوية، حيث أقدم طالب في الصف الثاني الإعدادي على طعن زميله بسلاح أبيض "مشرط" داخل الفصل الدراسي، وقبل بدء لجنة الامتحانات؛ مما أسفر عن إصابات بالغة في وجه الضحية استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف عادي بين الطالبين، تطور قيام أحدهما بإحضار "مشرط" طبي وتوجيه ضربات نافذة لوجه زميله قبيل بدء لجنة الامتحانات، وسط حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين.

تشوه وجه الطفل

قالت والدة الطفل الضحية (مالك) لـ "صدى البلد": "ابنى وشه تشوه بـ 50 غرزة ليست رقما قليلا وعملنا محضر، والنيابة استدعت الطفل الذى اعترف بالواقعة، لكن لأنه حدث لم يتم حجزه".

وتابعت (ي ز ) أن "الطفل الجاني لم يأبه بما فعله بل هدده بالقتل في النيابة بعد التحقيق فلم يشعر بالخطأ الذي ارتكبه فى حق ابنى".

وأوضحت الأم أن ما حدث جريمة في حق ابنها بسبب طفل يمارس البلطجة فى المدرسة بهذا الشكل، ولفتت إلى أن ابنها تألم جسديا ونفسياً وطالبت بحقه بالقانون لأنها تعرف أن مصر بلد قانون ولن يترك "مجرم" ينجو بفعلته بدون عقاب.

وناشدت وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المقصرين.

تفتح هذه الواقعة باب التساؤلات حول آليات الرقابة داخل المنشآت التعليمية، وضرورة تفعيل إجراءات التفتيش والتدخل النفسي للحد من ظاهرة العنف المدرسي وحماية سلامة الطلاب، وناشد موقع "صدى البلد" الإخباري المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل التحرك السريع وحماية حق الطفل مالك والوقوف بجانبه كما يفعل دائم.