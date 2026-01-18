قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
محافظ البحيرة تتفقد المحطة الوسيطة بكفر الدوار وتتابع آليات جمع المخلفات

ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتفقد المحطة الوسيطة بمدينة كفر الدوار، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة التشغيل والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

وخلال الجولة، تابعت محافظ البحيرة آليات جمع ونقل المخلفات داخل المحطة، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من أي آثار بيئية أو صحية، مع المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل ورفع كفاءة المعدات بما يضمن انتظام العمل وتحقيق المستهدف من المنظومة.

ووجهت محافظ البحيرة محمد بطيشة رئيس مدينة كفر الدوار و خالد منيسي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات بوضع خطة تشغيلية شاملة لرفع مستوى النظافة بالمدينة خلال الورديات الثلاث، وزيادة أعداد العمال، إلى جانب إعداد دراسة دورية لاستهلاك المعدات والوقود، مع التأكيد على انتظام نقل المخلفات اليومية إلى مصنع التدوير.


وتبلغ مساحة المحطة 2690 م²، وتضم بوابات دخول وخروج، ورصيف تفريغ، وسيارات «هوك لفت»، ولودر، ومولد كهرباء، ومحطة غسيل سيارات، و10 حاويات سعة 24 م³، إلى جانب ميزان بسكول، ورصيف استقبال، وخزانات حريق، بما يضمن كفاءة التشغيل وسلامة العمل.

وتستقبل المحطة نحو 150 طنًا من المخلفات يوميًا من مدينة كفر الدوار والقرى التابعة لها، حيث يتم نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بمركز إدكو، بما يسهم في الحد من تراكم المخلفات وتقليل الانبعاثات الملوثة.

