لأعمال الصيانة.. قطع مياه الشرب فى بعض قرى شبراخيت بالبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن قطع مياه الشرب عن عدد من قرى مركز شبراخيت، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، وحتى انتهاء الأعمال الفنية اللازمة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة القيام بأعمال صيانة ضرورية على خط مياه رئيسي قطر 600 مم "أسبستوس" بنطاق قرية "الرجايبة" الواقعة على طريق شبراخيت – دمنهور، وذلك في إطار خطة الشركة للحفاظ على كفاءة الشبكات واستدامة الخدمة.

ومن المقرر أن يتأثر بقطع المياه كل من قرى مجلس قرية لقانة، قرى مجلس قرية محلة فرنوي،بالإضافة إلى مدينة شبراخيت التى ستشهد ضعفًا في ضغوط المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين، لاسيما أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية في المناطق المذكورة، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين ما يكفي لاستخداماتهم خلال فترة الانقطاع.



وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة التزامها بالدفع بفرق طوارئ وصيانة تعمل على مدار الساعة لضمان إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا للمواطنين فور الإنتهاء من أعمال الصيانة، وتوفير سيارات مياه صالحة للشرب تجوب المناطق المتأثرة، ويمكن للمواطنين طلبها في حالات الضرورة عبر الاتصال بالخط الساخن 125.

وقدمت الشركة اعتذارها لأهالي محافظة البحيرة عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها، مثمنة تفهمهم للجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.