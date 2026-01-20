إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادى النطرون، انقلاب سيارة عمالة زراعية، ما تسبب فى إصابة 8 من مستقليها بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية عند الكيلو 92 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ربع نقل مخصصة لنقل العمالة الزراعية كانوا فى طريق عودتهم من العمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- حسن محمد حسن، 38 عاما، وربيع خميس محمد حسن، 17 عاما، ومحمد خميس عبد الله، 23 عاما، وعوض حامد خميس، 45 عاما، ومصطفى محمد رجب، 37 عاما، وإبراهيم ربيع عبد الجليل 36 عاما، ومحمد مصطفى محمد 30 عاما، حسن محمد التهامي، 37 عاما، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسى مصابون بكسور وجروح متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.