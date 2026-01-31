الصحة اللبنانية: شهيد في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة “رب ثلاثين”

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتقاء شهيد في غارة من مسيرة إسرائيلية ، على بلدة رب ثلاثين جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام، السبت، بشن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة "رب ثلاثين" بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوب لبنان، ما أودى بحياة شخص.

وأضافت الوكالة، أن "مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة من نوع رابيد عند أطراف بلدة رب ثلاثين، ما أودى بحياة مدني في أثناء قيامه بأعمال صيانة على سطح أحد المنازل".

وفي وقت سابق، فجر السبت، نفذ الجيش الإسرائيلي، عملية نسف في منطقة الشاليهات في الخيام في مرجعيون.

كما سبق وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس الجمعة، بأن إسرائيل قتلت مواطناً لبنانياً في غارة جوية استهدفت سيارة عند أطراف بلدة "صديقين" الواقعة في جنوب لبنان.

وشن الطيران الإسرائيلي مساء الجمعة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات في جنوب لبنان، فيما زعم الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية تابعة لجماعة "حزب الله" ومركباته الهندسية، في منطقة مزرعة الداودية.

وأضافت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي نفذ اعتباراً من السابعة والنصف من مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي)، سلسلة غارات عنيفة مستهدفاً الوادي بين بلدتيْ زفتا والنميرية، والأودية بين بلدات عزة وكفروة.

كما سُجل تحليق مسيرات على علو منخفض فوق بلدات تفاحتا والمروانية وكفرملكي والزرارية والسكسكية والبيسارية والزهراني، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

وأشارت الوكالة إلى إصابة شخصين نتيجة غارات المعادية استهدفت معرض وورشة تصليح الآليات في بلدة الداودية.

كما زعمت إسرائيل استهداف مواقع البنى التحتية لـ"حزب الله" ومركباته الهندسية في منطقة مزرعة الداودية جنوب لبنان، مشيرة في بيان إلى أن "وجود هذه المواقع والمركبات الهندسية في المنطقة يعد انتهاكاً للتفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان".

وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" في نوفمبر 2024 بوساطة أمريكية بعد قصف متبادل لأكثر من عام أشعله الصراع في قطاع غزة، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله منذ أواخر نوفمبر 2024، بزعم استهداف "بنى" تابعة للحزب.

ومراراً، دعا مسؤولون لبنانيون إلى وقف الخروقات الإسرائيلية، وطالبوا بإلزام تل أبيب تنفيذ بنود الاتفاق، فيما أكد حزب الله في أكثر من مناسبة التزام التهدئة، داعياً إلى الانسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين، خلال عدوان شنته على لبنان، بدأته في أكتوبر 2023، ثم حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

وتواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، تُضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.