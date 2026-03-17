الزنخ.. فتوة الدرب الأحمر اللي كان بيكسب معاركه بالضحك

في حلقة جديدة من برنامج "رمضان المصري مع الحرافيش"، يواصل الإعلامي عمرو الليثي والفنان أحمد صيام تقديم حكايات فتوات مصر الشعبية، في رحلة يومية تمزج بين التاريخ والدراما الشعبية المستوحاة من عالم نجيب محفوظ.

حكايات فتوات مصر الشعبية

وتناولت الحلقة شخصية "المعلم الزنخ"، أحد فتوات حي الدرب الأحمر، الذي اشتهر بخفة ظله ولسانه الساخر، حتى قيل إن "لسانه أطول من نبوته".

وخلال الحلقة، أوضح أحمد صيام أن "الزنخ" كان بمثابة كوميديان الفتونة، حيث كان يعتمد على الإفيهات الساخرة في فرض حضوره، قائلًا إن كلماته كانت كفيلة بإضحاك خصومه بدلًا من الاشتباك معهم.

السينما المصرية

من جانبه، أشار عمرو الليثي إلى أن السينما المصرية جسدت هذه الشخصية في أكثر من عمل، مستشهدًا بمشاهد مميزة جمعت بين عادل أدهم ويونس شلبي.

يهزم خصومه بالإفيه

وأضاف صيام أن "الزنخ" كان شخصية محبوبة بين أهالي الدرب الأحمر، خاصة خلال شهر رمضان، حيث اعتاد إطلاق النكات على المارة، لكنه كان يتحول إلى شخصية قوية وحاسمة في أوقات الشدة.