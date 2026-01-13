قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
حوادث

حظر تصوير أجندات الأحكام بمجلس الدولة وإلغاء الباركود بجلسات المحاكم

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

قرر مجلس الدولة بقراره رقم 4 لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات الاطلاع واستخدام الورق المؤمن في إصدار الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات الرسمية، الصور الرسمية من محاضر الجلسات.

يأتي هذا القرار تماشيا مع قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 858 لسنة 2025، والخاص باستخدام الورق المؤمن في جميع الصور التنفيذية والرسمية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.


وألزم المنشور، موظفي المحاكم بجميع الفروع بعدة تعليمات، أبرزها حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة بشكل كامل، إلى جانب إلغاء العمل بالباركود الخاص بجلسات المحاكم.

مجلس الدولة أحكام قرارات

