حوادث

معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74

الأطفال فى معرض المركبات
الأطفال فى معرض المركبات
مصطفى الرماح

فتحت وزارة الداخلية أبواب معرض المركبات والمعدات الشرطية أمام النشء وطلاب المدارس، ليصبح الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 مناسبة إنسانية قبل أن يكون استعراضًا للإمكانيات في أجواء ملؤها البهجة وابتسامات الأطفال.

 فرحة الأطفال وهم يتجولون بين المركبات الحديثة، يلتقطون الصور التذكارية، ويتعرفون عن قرب على دور رجال الشرطة، عكست مشهدًا صادقًا لقرب جهاز الشرطة من المجتمع وحرصه على بناء علاقة قائمة على الود والطمأنينة مع الأجيال الجديدة.


معرض مركبات الشرطة

وضم المعرض مجموعة متنوعة من المركبات الحديثة التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، من بينها سيارات النجدة والدوريات الأمنية، والمركبات المجهزة للتدخل السريع، فضلًا عن المدرعات ووسائل الحماية المتقدمة، بما يعكس جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بكفاءة وسرعة.

كما يشمل المعرض سيارات الخدمات الشرطية المتنقلة، وعلى رأسها سيارات الأحوال المدنية المجهزة بأحدث التقنيات، والتي تتيح للمواطنين استخراج بطاقات الرقم القومي والوثائق الرسمية في وقت قياسي، إلى جانب مركبات المرور المتطورة المزودة بأجهزة الفحص الفني والخدمات الرقمية، في إطار استراتيجية الوزارة للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات عصرية.

ولم يقتصر المعرض على عرض المركبات فقط، بل تضمن أيضًا استعراضًا لأحدث المعدات والتجهيزات التي تستخدمها قوات الشرطة في مجالات التأمين، والحماية المدنية، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ، حيث تم شرح آليات عمل تلك المعدات ودورها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، بما يعزز الوعي المجتمعي بطبيعة المهام الأمنية والإنسانية التي تضطلع بها وزارة الداخلية.

وشهد المعرض إقبالًا لافتًا من طلاب المدارس والأطفال، الذين حرصوا على زيارة أجنحة العرض، والتقاط الصور التذكارية بجوار المركبات والمعدات الشرطية، وسط حالة من البهجة والسعادة، وأبدى الأطفال إعجابهم الشديد بالمركبات المدرعة وسيارات الشرطة المختلفة، وقام عدد منهم بتجربة ارتداء بعض المعدات تحت إشراف رجال الشرطة، في أجواء تفاعلية عكست قرب جهاز الشرطة من المواطنين، خاصة النشء الجديد.

وأعرب عدد من طلاب المدارس عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض، مؤكدين أن الزيارة منحتهم فرصة للتعرف عن قرب على طبيعة عمل رجال الشرطة، ودورهم في حماية الوطن والحفاظ على الأمن، وهو ما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

ويأتي تنظيم معرض مركبات وزارة الداخلية في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى الانفتاح على المجتمع، وتعزيز جسور الثقة مع المواطنين، من خلال عرض الإمكانيات الحديثة التي تم تطويرها لخدمتهم، والتأكيد على أن أمن المواطن يظل في مقدمة أولويات الدولة.

ويمثل المعرض رسالة طمأنة بأن أجهزة وزارة الداخلية ماضية بخطى ثابتة نحو التحديث والتطوير، بما يواكب المتغيرات الحديثة، ويعزز قدرة الشرطة المصرية على أداء رسالتها الأمنية والوطنية، جنبًا إلى جنب مع دورها الإنساني والمجتمعي.

الأطفال طلاب المدارس المعدات الشرطية عيد الشرطة

