سحابة صيف.. مسلم يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد وحشاني

طرح المطرب مسلم على أغنيته الجديدة "سحابة صيف" بطريقة الـ AI Music Visualizer"، عبر اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "وحشاني"، ويضم 10 أغنيات متنوعة، بها أنماط وأشكال موسيقية مختلفة.

أغنية "سحابة صيف"، كلمات: محمود عادل، وألحان: كريم نيازي، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: إسلام الأزرق، وهي من توزيع "ديجيتال ساوند".

ويقدم مسلم في أغنية "سحابة صيف" الطابع الدرامي، ويتناول من خلالها فكرة صراع الإنسان مع اختياراته غير الموفقة، سواء كانت من أصدقاء أو أحباب.. وتقول كلمات أغنية "سحابة صيف":

أنا وقلبي اللي مش لايقين

على ناس كلها خاينين

بقينا في حيرة واستغراب

وبندور على الأحباب

ف وسط مصالح الدنيا

ما نلقاش حد

أنا وقلبي حاولنا كتير

نلاقي حد جواه خير

ما شوفناش غير وجع وعذاب

بتظلم فينا ليه يا غياب

وليه مستكتر إن إحنا نحب بجد

أنا وقلبي نصيبنا نخاف

همومنا تهد أي كتاف

يا دوب الحظ لو يتشاف

بيبقى يا دوب سحابة صيف

زعلنا عَدَّى أي حدود

وضاع الوقت والمجهود

ومالناش ف الفرح دا وجود

أنا كنت ف حياتهم ضيف

أنا وقلبي اللي شيلنا هموم

محدش خاف علينا ف يوم

بنتقابل ف وقت فراق

محدش فينا قام أو فاق

ووقت م نعدل الكفة

لغيرنا تميل

أنا وقلبي حاولنا نعيش

نتيجة كل حاجة مفيش

جرينا كتير ف ألف سباق

وقضينا الحياة في خناق

ودلوقتي بنتأسف على التأخير