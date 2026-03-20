الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سحابة صيف.. مسلم يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد وحشاني

مسلم
مسلم
أحمد البهى

طرح المطرب مسلم على أغنيته الجديدة "سحابة صيف" بطريقة الـ AI Music Visualizer"، عبر اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "وحشاني"، ويضم 10 أغنيات متنوعة، بها أنماط وأشكال موسيقية مختلفة.

أغنية "سحابة صيف"، كلمات: محمود عادل، وألحان: كريم نيازي، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: إسلام الأزرق، وهي من توزيع "ديجيتال ساوند".

ويقدم مسلم في أغنية "سحابة صيف" الطابع الدرامي، ويتناول من خلالها فكرة صراع الإنسان مع اختياراته غير الموفقة، سواء كانت من أصدقاء أو أحباب.. وتقول كلمات أغنية "سحابة صيف":

أنا وقلبي اللي مش لايقين

على ناس كلها خاينين

بقينا في حيرة واستغراب

وبندور على الأحباب

ف وسط مصالح الدنيا

ما نلقاش حد

أنا وقلبي حاولنا كتير

نلاقي حد جواه خير

ما شوفناش غير وجع وعذاب

بتظلم فينا ليه يا غياب

وليه مستكتر إن إحنا نحب بجد

أنا وقلبي نصيبنا نخاف

همومنا تهد أي كتاف

يا دوب الحظ لو يتشاف

بيبقى يا دوب سحابة صيف

زعلنا عَدَّى أي حدود

وضاع الوقت والمجهود

ومالناش ف الفرح دا وجود

أنا كنت ف حياتهم ضيف

أنا وقلبي اللي شيلنا هموم

محدش خاف علينا ف يوم

بنتقابل ف وقت فراق

محدش فينا قام أو فاق

ووقت م نعدل الكفة

لغيرنا تميل

أنا وقلبي حاولنا نعيش

نتيجة كل حاجة مفيش

جرينا كتير ف ألف سباق

وقضينا الحياة في خناق

ودلوقتي بنتأسف على التأخير

مسلم المطرب مسلم وحشاني

لقطة من الفيديو

أسعار أتوبيس النقل العام بالقاهرة بعد زيادة البنزين 2026

أسعار أتوبيس النقل العام بالقاهرة بعد زيادة البنزين 2026

كيف تتجنب حموضة المعدة في عيد الفطر؟.. 10 نصائح طبية للمساعدة

كيف تتجنب حموضة المعدة في عيد الفطر؟.. 10 نصائح طبية للمساعدة

نلبس صيفي ولا شتوي؟.. الأرصاد تكشف ملامح طقس عيد الفطر 2026

نلبس صيفي ولا شتوي؟.. الأرصاد تكشف ملامح طقس عيد الفطر 2026

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

سيارات موفرة
سيارات موفرة
سيارات موفرة

ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟
ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟
ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

