فن وثقافة

راديو إنرجي يكشف عن جوائز التميز ولجنة التحكيم في منافسات كأس إنرجي للدراما

أحمد البهى

أعلنت إذاعة “راديو إنرجي 92.1” عن نتائج الدورة العاشرة من منافسات كأس إنرجي للدراما لموسم رمضان 2026، والذي يقدمه محمد طارق أضا للعام العاشر على التوالي.

وشهدت الدورة مشاركة جماهيرية كبيرة، حيث تجاوز عدد الأصوات أكثر من 4 ملايين صوت، تنافست من خلالها الأعمال الدرامية القصيرة في النصف الأول والثاني من رمضان، إلى جانب اختيار أفضل مخرج، وكاتب سيناريو، وأفضل تتر، بالإضافة إلى الكشف عن أفضل مسلسلات الـ Off Season.

كما أعلن محمد طارق أضا عن جوائز التميز التي مُنحت لعدد من النجوم الذين تألقوا خلال الموسم، فيما كشفت لجنة التحكيم، المكونة من النقاد رامي المتولي وفايزة هنداوي ومحمد نبيل، عن اختياراتها لأفضل العناصر الفنية خلال الموسم الرمضاني.

أولاً: جوائز التميز

حصل الفنان خالد كمال على جائزة التميز عن مسلسل سوا سوا، كما فازت سوسن بدر عن دورها في الست موناليزا.

كما تم تكريم الفنان الشاب أحمد مالك عن سوا سوا، والفنان عصام عمر عن عين سحرية، والفنان دياب عن هي كيميا.

وشملت الجوائز أيضًا سلمى أبو ضيف عن عرض وطلب، وحنان مطاوع عن المصيدة، ومحمد حاتم وعلي صبحي عن عرض وطلب.

وتم تكريم الطفل أدهم حسام عن مشاركته في سوا سوا.

ثانياً: جوائز لجنة تحكيم كأس إنرجي للدراما

منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل مسلسل إلى صحاب الأرض، فيما فاز عمار صبري بجائزة أفضل سيناريو عن صحاب الأرض وحكاية نرجس، بينما حصد بيتر ميمي جائزة أفضل مخرج عن صحاب الأرض.

وفي التمثيل، فاز إياد نصار عن صحاب الأرض وباسم سمرة عن عين سحرية بجائزة أفضل ممثل، بينما حصلت ريهام عبدالغفور عن حكاية نرجس ومنة شلبي عن صحاب الأرض على جائزة أفضل ممثلة.

وفي الكوميديا، فاز مسلسل هي كيميا كأفضل مسلسل، بينما حصد أحمد أمين جائزة أفضل ممثل كوميدي عن النص، وفرح يوسف جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن هي كيميا.

وفي فئة الأدوار الثانية، فاز تامر نبيل ومحمد علاء بجائزة أفضل بطل ثانٍ، بينما حصل ميشيل ميلاد على جائزة أفضل بطل ثانٍ كوميدي عن هي كيميا والنص.

كما فازت سماح أنور وتارا عبود بجائزة أفضل بطلة ثانية، بينما حصلت دنيا سامي على جائزة أفضل بطلة ثانية كوميدية.

وفي فئات المساعدين، فاز محمد يوسف أوزو بجائزة أفضل ممثل مساعد، وعارفة عبد الرسول بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

أما فئة النجوم الصاعدين، ففاز علي السكري عن اللون الأزرق، وريتال عبدالعزيز عن كان يا ما كان.

وفي الجوائز الفنية، حصل أحمد جبر على جائزة أفضل مدير تصوير عن عين سحرية، بينما فاز خالد الكمار بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن عين سحرية وكان يا ما كان.

كما نال أحمد فايز جائزة أفضل ديكور عن عين سحرية، وإيناس عبد الله جائزة أفضل ستايلست عن حكاية نرجس.

وفي الخدع البصرية، فاز “ترند” محمد طنطاوي وأحمد شحاتة عن صحاب الأرض، بينما حصلت ياسمين يونس على جائزة أفضل مونتاج عن عرض وطلب.

كما فاز إبراهيم أشرف بجائزة أفضل كاستينج دايركتور عن صحاب الأرض.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفنان طارق لطفي عن مسلسل فرصة أخيرة.

