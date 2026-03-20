علامات تحذيرية لنقص البوتاسيوم .. معدن مهم يقلل خطر السكتة الدماغية بنسبة 20%

حذّر خبراء الصحة من أن ملايين الأشخاص يعانون من نقص البوتاسيوم دون أن يدركوا ذلك، رغم دوره الحيوي في حماية القلب وتنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وفقاً لتقارير طبية حديثة.

ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟

أكد خبراء أن البوتاسيوم يعد من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم يومياً، حيث يلعب دوراً مهماً في:

ـ تنظيم ضربات القلب.

ـ دعم وظائف الأعصاب.

ـ انقباض العضلات.

ـ الحفاظ على توازن ضغط الدم.

ـ تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

ووفقاً لتوصيات كل من NHS وWorld Health Organization، يحتاج البالغون إلى نحو 3500 ملليجرام من البوتاسيوم يومياً لتجنب أعراض النقص.

أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم

قال البروفيسور John Young من Teesside University إن نقص البوتاسيوم قد يسبب مجموعة من الأعراض التي قد تبدو غامضة، منها:

ـ تشنجات العضلات خاصة في القدمين

ـ الإمساك

ـ الدوخة

ـ الصداع

ـ اضطراب المزاج أو الاكتئاب

ـ خفقان القلب

ـ مشاكل في التنفس في الحالات الشديدة

وأوضح أن النقص الحاد قد يؤدي إلى أعراض عصبية وتأثيرات خطيرة على القلب، وفقا لما نسر في موقع "ديلي ميل" البريطانية.

أسباب نقص البوتاسيوم

ويرجع الخبراء نقص البوتاسيوم غالباً إلى:

ـ الاعتماد على الأطعمة المصنعة

ـ الإفراط في تناول الملح

سوء النظام الغذائي

ـ القيء أو الإسهال الشديد

ـ استخدام مدرات البول أو الملينات

أطعمة تساعد على رفع مستوى البوتاسيوم

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لا يعد الموز المصدر الوحيد للبوتاسيوم، إذ تشمل المصادر الجيدة أيضاً:

البطاطس المشوية

السبانخ

الفاصوليا

الزبادي

التونة

عصائر الفاكهة

الموز

ويحتوي الموز الواحد على نحو 500 ملليجرام من البوتاسيوم، بينما تحتوي نصف حبة بطاطس مشوية على حوالي 600 ملليجرام.

هل يمكن تناول مكملات البوتاسيوم؟

وينصح الخبراء بإمكانية استخدام المكملات الغذائية عند الحاجة، مع ضرورة استشارة الطبيب خاصة لمرضى الكلى، لأن زيادة البوتاسيوم قد تسبب اضطراب ضربات القلب في هذه الحالات.

كما أثيرت مخاوف سابقاً بعد نقل المغني Peter Andre إلى المستشفى بعد الإفراط في تناول الموز، لكن الأطباء أكدوا أن الجسم الطبيعي يتخلص عادة من الفائض عبر الكلى.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور:

ـ ألم في الصدر

ـ دوخة عند بذل مجهود بسيط

ـ خفقان القلب

ـ ضعف شديد

حيث قد تكون هذه مؤشرات على خلل في النظام الغذائي أو نقص المعادن.