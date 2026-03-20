علمتونا يا وزراء الكاميرا .. منى زكي تشيد بـ مسلسل حكاية نرجس
السفير عاطف سالم: العلاقات بين مصر وإسرائيل وصلت لأدنى مستوياتها
بيع الأدوية المصروفة للمرضى جريمة.. القانون يفرض الحبس والمصادرة لحماية الدعم الصحي
صيام الست من شوال.. الأزهر يكشف حكمه وفائدته
مرض غريب يصيب لاعبي ساسولو في إيطاليا
تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
الرئيس السيسي يشدد على رفض مصر التام لأي تعديات ضد سيادة الدول العربية
تغيّرات في الشخصية تعتبر مؤشرا مبكرا على الخرف .. تظهر قبل فقدان الذاكرة بسنوات
شاهد شلالات البالونات تزين سماء بورفؤاد وروحانيات تغمر بورسعيد في العيد
6 معاشات للمرأة بدون وظيفة في 2026 والشروط الكاملة
وقف التعاون الاستخباراتي.. واشنطن ترفض العرض الروسي بمقايضة إيران بأوكرانيا
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

علامات تحذيرية لنقص البوتاسيوم .. معدن مهم يقلل خطر السكتة الدماغية بنسبة 20%

آية التيجي

حذّر خبراء الصحة من أن ملايين الأشخاص يعانون من نقص البوتاسيوم دون أن يدركوا ذلك، رغم دوره الحيوي في حماية القلب وتنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وفقاً لتقارير طبية حديثة.

أكد خبراء أن البوتاسيوم يعد من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم يومياً، حيث يلعب دوراً مهماً في:
ـ تنظيم ضربات القلب.
ـ دعم وظائف الأعصاب.
ـ انقباض العضلات.
ـ الحفاظ على توازن ضغط الدم.
ـ تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

ووفقاً لتوصيات كل من NHS وWorld Health Organization، يحتاج البالغون إلى نحو 3500 ملليجرام من البوتاسيوم يومياً لتجنب أعراض النقص.

أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم

قال البروفيسور John Young من Teesside University إن نقص البوتاسيوم قد يسبب مجموعة من الأعراض التي قد تبدو غامضة، منها:
ـ تشنجات العضلات خاصة في القدمين
ـ الإمساك
ـ الدوخة
ـ الصداع
ـ اضطراب المزاج أو الاكتئاب
ـ خفقان القلب
ـ مشاكل في التنفس في الحالات الشديدة

وأوضح أن النقص الحاد قد يؤدي إلى أعراض عصبية وتأثيرات خطيرة على القلب، وفقا لما نسر في موقع "ديلي ميل" البريطانية.

أسباب نقص البوتاسيوم

ويرجع الخبراء نقص البوتاسيوم غالباً إلى:
ـ الاعتماد على الأطعمة المصنعة
ـ الإفراط في تناول الملح
سوء النظام الغذائي
ـ القيء أو الإسهال الشديد
ـ استخدام مدرات البول أو الملينات

أطعمة تساعد على رفع مستوى البوتاسيوم

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لا يعد الموز المصدر الوحيد للبوتاسيوم، إذ تشمل المصادر الجيدة أيضاً:
البطاطس المشوية
السبانخ
الفاصوليا
الزبادي
التونة
عصائر الفاكهة
الموز 

ويحتوي الموز الواحد على نحو 500 ملليجرام من البوتاسيوم، بينما تحتوي نصف حبة بطاطس مشوية على حوالي 600 ملليجرام.

هل يمكن تناول مكملات البوتاسيوم؟

وينصح الخبراء بإمكانية استخدام المكملات الغذائية عند الحاجة، مع ضرورة استشارة الطبيب خاصة لمرضى الكلى، لأن زيادة البوتاسيوم قد تسبب اضطراب ضربات القلب في هذه الحالات.

كما أثيرت مخاوف سابقاً بعد نقل المغني Peter Andre إلى المستشفى بعد الإفراط في تناول الموز، لكن الأطباء أكدوا أن الجسم الطبيعي يتخلص عادة من الفائض عبر الكلى.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور:
ـ ألم في الصدر
ـ دوخة عند بذل مجهود بسيط
ـ خفقان القلب
ـ ضعف شديد
حيث قد تكون هذه مؤشرات على خلل في النظام الغذائي أو نقص المعادن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

ماني

صدمة جديدة.. الكاف يطالب ساديو ماني بإعادة جائزة أفضل لاعب بأمم أفريقيا

واتساب

هتتفاجئ إنك متعرفهاش.. 5 ميزات مخفية في واتساب محدش بيستخدمها

نادي الزمالك

الزمالك في العيد.. رحيل وشيك وعودة المصابين وصفقات سوبر في الطريق

ترشيحاتنا

السفير عاطف سالم

السفير عاطف سالم : إيران أكبر تهديد لإسرائيل .. وتتهيأ لمواجهتها منذ 20 عاما

السفير عاطف سالم

ارتباك واضح .. ماذا حدث في الداخل الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر مباشرة؟

السفير عاطف سالم

وصل لـ53 ألف شخص .. السفير عاطف سالم: ارتفاع معدلات الهجرة العكسية بإسرائيل

بالصور

تغيّرات في الشخصية تعتبر مؤشرا مبكرا على الخرف .. تظهر قبل فقدان الذاكرة بسنوات

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

وحوش الاقتصادية.. 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 ‏

سيارات موفرة
سيارات موفرة
سيارات موفرة

علامات تحذيرية لنقص البوتاسيوم .. معدن مهم يقلل خطر السكتة الدماغية بنسبة 20%

ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟
ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟
ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد