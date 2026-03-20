وقف التعاون الاستخباراتي.. واشنطن ترفض العرض الروسي بمقايضة إيران بأوكرانيا

كشفت تقارير صحيفة، أن الولايات المتحدة، رفضت عرضا روسيا، بوقف التعاون الاستخباراتي بين موسكو وطهران، في مقابل أن تتوقف واشنطن عن إمداد كييف بالمعلومات.

وعرضت روسيا وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران مقابل تعليق الولايات المتحدة دعمها الاستخباراتي لأوكرانيا، لكن واشنطن رفضت العرض، حسبما أفادت صحيفة بوليتيكو اليوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة.

ووفقاً للتقرير، قُدِّم اقتراح المقايضة الأسبوع الماضي في ميامي من قِبَل المبعوث الروسي كيريل ديميترييف إلى المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأشارت بوليتيكو إلى أن الاقتراح من شأنه أن يُعمِّق الشكوك في أوروبا بأن اجتماعات ويتكوف-ديميترييف لا تهدف إلى دفع عجلة السلام في أوكرانيا، بل إلى استكشاف ترتيبات ثنائية قد تُهمِّش الشركاء الأوروبيين.

وأفاد مصدر مُطَّلع على المناقشات لصحيفة بوليتيكو بأن روسيا قدّمت مقترحات إضافية متعلقة بإيران رفضتها واشنطن أيضاً، بما في ذلك فكرة نقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا.

أضاف المصدر، نقلاً عن تقييمات استخباراتية غربية، أن روسيا وسّعت نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري مع إيران منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن موسكو زودت طهران بصور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الطائرات المسيّرة لشنّ ضربات على القوات الأمريكية في المنطقة وقد نفى الكرملين هذه التقارير ووصفها بأنها "أخبار كاذبة".