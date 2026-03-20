شاهد شلالات البالونات تزين سماء بورفؤاد وروحانيات تغمر بورسعيد في العيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافدًا غير مسبوق من المواطنين على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، حيث امتلأت الساحات والمساجد بآلاف المصلين من الرجال والنساء والأطفال، في مشهد إيماني مهيب يعكس روح التلاحم والفرحة بقدوم العيد

ففي مدينة بورفؤاد، تزينت السماء بشلالات البالونات الملونة التي أضفت أجواءً احتفالية مبهجة، بينما اكتظت ساحة مسجد الحسين بحي المناخ بآلاف المصلين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لأداء الصلاة، في صورة جسدت وحدة الصف وروح المحبة بين أبناء المحافظة

كما شهدت ساحة المعمورة بحي الشرق حضورًا كثيفًا، حيث امتلأت بالكامل بالمصلين، وسط أجواء من السعادة والابتهاج، وتعالت تكبيرات العيد التي ملأت الأرجاء، لتضفي على المشهد روحانية خاصة

وفي حي الضواحي، شهدت ساحتا مسجد السيدة زينب ومسجد الحرمين إقبالًا كبيرًا من المصلين، حيث امتلأت الساحتان بالمئات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سلامة الجميع

وعقب الصلاة، انتشرت مظاهر الاحتفال في شوارع المحافظة، حيث امتلأت بالأطفال والبالونات، وتعالت الضحكات، وحرص الأهالي على الخروج للاحتفال وتبادل التهاني، في مشاهد تعكس بهجة العيد وروح المحبة التي تميز مجتمع بورسعيد

هذا و شارك محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهالي المحافظة فرحتهم بعيد الفطر المبارك، حيث أدى صلاة العيد بمسجد العباسي بحي العرب، وسط حضور كبير من المواطنين، في مشهد يعكس حرصه على التواجد بين أبناء المحافظة ومشاركتهم المناسبات السعيدة