محافظ بورسعيد يثمن دور الشرطة في فرض الأمن للمواطنين خلال عيد الفطر

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، زيارة إلى دار قوات أمن بورسعيد، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لضباط وأفراد الشرطة بمناسبة الاحتفالات، وفي إطار حرصه على مشاركة رجال الأمن مختلف المناسبات الوطنية وتقديرًا لجهودهم المتواصلة في حفظ الأمن والاستقرار.

وكان في استقبال المحافظ اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، حيث رحب بسيادته وأعرب عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس الدعم الكامل من القيادة التنفيذية بالمحافظة لرجال الشرطة.

وخلال الزيارة، نقل المحافظ تحياته وتقديره لكافة الضباط والأفراد، مشيدًا بما يبذلونه من جهود كبيرة وتضحيات في سبيل الحفاظ على أمن المواطنين، مؤكدًا أن جهاز الشرطة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل المجتمع

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به قوات الشرطة في فرض الانضباط بالشارع البورسعيدي، والعمل على تحقيق المناخ الآمن للمواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد والاحتفالات، بما يضمن خروجها في أجواء آمنة ومنظمة.

كما أكد على استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار على أرض محافظة بورسعيد.