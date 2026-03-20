أجواء العيد تكتمل بانضباط الشارع.. حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء بورسعيد| صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة على مدار اليوم؛ للحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بالشارع، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين، وذلك بكل أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مدينة بورفؤاد.. متابعة حالة النظافة العامة

تابعت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال النظافة العامة بمختلف مناطق المدينة، من خلال متابعة ميدانية مستمرة لضمان رفع المخلفات أولاً بأول، والحفاظ على مستوى نظافة لائق خلال أيام عيد الفطر المبارك، بما يحقق الانضباط ويعكس الوجه الحضاري للمدينة.

حي الشرق.. تفريغ الحاويات ورفع المخلفات أولاً بأول

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، أعمال تفريغ الحاويات ورفع المخلفات بمختلف شوارع الحي خلال أول أيام العيد، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، مع الدفع بكل المعدات وفرق العمل؛ لضمان عدم تراكم القمامة، وتحقيق أعلى مستوى من النظافة والانضباط.

حي العرب.. رفع كفاءة النظافة وتحسين البيئة العامة

تابعت المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، أعمال النظافة ورفع المخلفات بمنطقة السلام تمليك وعدد من شوارع الحي، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، مع تنفيذ أعمال كنس وتجريف لرفع كفاءة البيئة وتحسين المظهر العام.

حي المناخ.. حملات نظافة واستجابة فورية لشكاوى المواطنين

قادت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، حملات ميدانية مكثفة لرفع كفاءة شارع الأمين، شملت رفع المخلفات وتطهير المناطق السكنية، إلى جانب التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وشفط تجمعات مياه الصرف الصحي، ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات.

حي الزهور.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط

ترأس المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق الحي، أسفرت عن مصادرة عدد من المخالفات، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين.

حي الضواحي.. انتشار مكثف لفرق النظافة وتحسين البيئة

تابع فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، أعمال رفع المخلفات وتجريف الرمال والكنس اليدوي والآلي بكافة مناطق الحي، بالتنسيق الكامل مع شركة نهضة مصر، مع تخصيص الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها.

حي الجنوب.. متابعة مستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات

واصل المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالحي الإماراتي، من خلال انتشار معدات وعمال شركة النظافة منذ الصباح الباكر، لضمان الحفاظ على مستوى نظافة لائق.

حي غرب.. رفع كفاءة مقابر بورسعيد وتحسين مستوى النظافة

تابع باسم عمر رئيس حي غرب، أعمال رفع كفاءة ونظافة مقابر بورسعيد الجديدة، من خلال إزالة القمامة وتجريف الرمال والحشائش، مع توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة المكان والتعاون مع أجهزة الحي.

وأكدت محافظة بورسعيد على استمرار جهودها المكثفة بكافة الأحياء خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال المتابعة الميدانية على مدار الساعة، ورفع درجة الجاهزية القصوى، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات، والحفاظ على الصورة الحضارية التي تليق بالمواطن البورسعيدي.