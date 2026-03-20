محافظات

في أقدم مساجد بورسعيد.. أبو ليمون يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع المواطنين

محمد الغزاوى

أدى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العباسي بحي العرب، وسط حضور الآلاف من أبناء المحافظة الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للاحتفال بهذه المناسبة المباركة في أجواء من البهجة والروحانية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وعادل اللمعي عضو مجلس النواب، وحسن عمار عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ وأحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ، والعميد معتز أبو سمرة المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ بورسعيد على تبادل التهنئة مع المواطنين، معربًا عن خالص تهانيه القلبية لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية بمزيد من الخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، كانت محافظة بورسعيد قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث تم تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مع استمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين

كما جرى تجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مع التأكيد على توافر كافة الخدمات بها، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية وأطقم الأطباء والتمريض على مدار الساعة وشملت الاستعدادات أيضًا تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع الغذائية، فضلًا عن متابعة انتظام عمل المرافق الحيوية، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك

