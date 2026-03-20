أقوى تقمُّص.. مراد مكرم يشيد بـ فريق عمل مسلسل حكاية نرجس

أشاد الفنان مراد مكرم بدور الفنان حمزة العيلي في مسلسل حكاية نرجس الذي كان يعرض خلال هذا الموسم الرمضاني.

وكتب الفنان مراد مكرم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي.. في رأيي الشخصي المتواضع.. أقوى تقمص في رمضان 2026”.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي، وهو من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد وwatch it وقناة dmc دراما، وقناة dmc العامة و45 دقيقة على قناة الحياة بالإضافة إلى القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.