توك شو

حمو بيكا: اشتغلت جزار ومبيض محارة ونفسى أمثل

حمو بيكا
حمو بيكا
إسراء صبري

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن كواليس بداياته المهنية قبل دخول عالم الغناء، مؤكدًا أنه بدأ العمل منذ سن الخامسة عشرة.

وأضاف خلال حلقة استثنائية من برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا، تنقلت بين عدة مهن يدوية، من بينها الجزارة والنجارة وتبييض المحارة، قبل أن أنجح في تحقيق حلمي في الغناء والوصول إلى الشهرة.

وعن طموحاته المستقبلية، أعرب حمو بيكا عن رغبته في خوض تجربة التمثيل، مؤكدًا سعيه الدائم إلى التنوع الفني وتقديم نفسه للجمهور بصورة مختلفة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مهنة “النجار المسلح” كانت المهنة الأقرب لقلبه خلال فترة عمله.

أما عن بناته، فقد عبّر حمو بيكا عن فخره بهن قائلاً إنهن يشبهنه كثيرًا في الشكل.

 وأضاف أنه يتمنى أن يكون لهن مستقبل مشرق، وأنه يعتز بكل لحظة يقضيها معهن.

 في السياق نفسه، كشف عن حلمه في عالم الفن وتحديدًا في مجال التمثيل، مؤكدًا أنه يطمح لدخول هذا المجال يومًا ما، لافتًا إلى أن هذه الرغبة تزداد كلما حصل على فرصة للظهور في أعمال درامية.

حمو بيكا عالم الغناء ليلة فونطاستيك أبلة فاهيتا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

