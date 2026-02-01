حمو بيكا مع أبلة فاهيتا: مراتي بتتصالح بالدهب وبناتي شبهي

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن أسرار تتعلق بحياته الزوجية، بناته، بالإضافة إلى حلمه في دخول عالم التمثيل.

غيرة زوجته وحبها للذهب

في حديثه عن حياته الزوجية، لم يخفِ حمو بيكا تأثير الغيرة في علاقته بزوجته، مشيرًا إلى أن البداية كانت مليئة بالمشاكل والتوترات بسبب غيرتها الشديدة عليه.

وأضاف خلال حلقة استثنائية من برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا، أن تلك الغيرة كانت تصل إلى اكتشاف "كوارث" في بعض الأحيان، ولكن الأمور تحسنت مع مرور الوقت، حيث أصبح أكثر حرصًا على تجنب المشاكل.

وفيما يتعلق بالصلح بينهما، أكد حمو بيكا أنه غالبًا ما يكون بالذهب، معترفًا أن زوجته تمتلك ذهبًا أكثر منه.

بناتي شبهي وأمنيتي في التمثيل

أما عن بناته، فقد عبّر حمو بيكا عن فخره بهن قائلاً إنهن يشبهنه كثيرًا في الشكل.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون لهن مستقبل مشرق، وأنه يعتز بكل لحظة يقضيها معهن.

في السياق نفسه، كشف عن حلمه في عالم الفن وتحديدًا في مجال التمثيل، مؤكدًا أنه يطمح لدخول هذا المجال يومًا ما، لافتًا إلى أن هذه الرغبة تزداد كلما حصل على فرصة للظهور في أعمال درامية.