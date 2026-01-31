حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب

حلّ مؤدي المهرجانات حمو بيكا ضيفًا مع أبلة فاهيتا في برنامج ليلة فونطاستيك، في حلقة اتسمت بالصراحة والعفوية.

وكشف بيكا خلال الحلقة عن جوانب إنسانية وشخصية بعيدة عن أجواء الحفلات والضجيج، وتحدث بلهجته البسيطة عن حياته الزوجية، وبناته، ونظرته للشهرة، وكواليس مشواره الفني، في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرق حمو بيكا للحديث عن علاقته بزوجته، مؤكدًا أن الغيرة تلعب دورًا كبيرًا في حياتهما اليومية، مشيرًا إلى أنها «تهد الدنيا» بسبب غيرتها الشديدة عليه، خاصة في بداية زواجهما.

وقال إن الأمر كان يصل أحيانًا لاكتشاف «كوارث»، قبل أن تتغير الأمور لاحقًا ويصبح أكثر حرصًا على تجنب المشاكل.

وأوضح أن الصلح بينهما غالبًا ما يكون بالذهب، معترفًا بأنه أصبح لا يفضل إغضابها، خاصة أنها تمتلك ذهبًا أكثر منه.