تفاصيل حلقة حمو بيكا مع آبله فاهيتا.. غدا

في أحدث حلقات برنامج المنوعات "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"، والذي يُعرض على "MBC مصر"، تستقبل آبلة فاهيتا وإبنتها كارلا، غدا السبت مغني المهرجانات حمو بيكا.



وتُقدم آبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة، وسط حضور جماهيري كبير، وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والإستعراضية المُتنوعة.





يُعرض برنامج "ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا"، على شاشة "MBC مصر"، كل سبت الساعة 9:00 مساءٍ، وتُعرض هذه الحلقة السبت 31 يناير 2026.

