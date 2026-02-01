قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذعر في المحلة.. إخلاء عاجل لعقار سكني بعد تصدعه فجأة بقرية «أبوعلي» والمحافظ يأمر بتشكيل لجنة هندسية
تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري اليوم في الكونفدرالية
«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
استعدادا لعودة الدراسة السبت.. تدريب معلمي وموجهي"الانجليزي" على مناهج الترم الثاني
محمود جهاد بين البيع والإعارة .. خطة الزمالك لإعادة ترتيب القائمة
ناقد رياضي: فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه أثّر على غرفة ملابس الأهلي
زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور
رجل أعمال روسي يصنف كثاني أكبر دافع ضرائب في بريطانيا لعام 2025
أول تعليق من القارئ محمد أبو ليلة بشأن فيديو مشاجرة سرادق العزاء
ريال مدريد يُواجه رايو فاليكانو في الجولة الثانية والعشرين للليجا
بعد سنوات من القطيعة.. السفيرة الأمريكية تعود إلى فنزويلا
حوادث

ذعر في المحلة.. إخلاء عاجل لعقار سكني بعد تصدعه فجأة بقرية «أبوعلي» والمحافظ يأمر بتشكيل لجنة هندسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل ميل عقار سكني وتصدعه بشكل مفاجئ، مما أثار حفيظة الجيران ودفع المسؤولين إلى إخلائه من السكان لتأمين أرواح المواطنين.

تفاصيل الواقعة

في ذات السياق، فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كردونًا أمنيًا حول العقار المذكور وأربع منازل مجاورة، وتم الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية لتأمين خروج سكانه.

وفي المقابل، أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى اللواء وائل زغلول، رئيس مجلس المدينة، بالضرورة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والمنازل المجاورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتأمين أرواح وحياة المواطنين.


تحرك تنفيذي عاجل

وتعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة ميل وتصدع عقار سكني بنطاق قرية محلة أبوعلي بدائرة المركز.

إخلاء العقار والمنازل المجاورة

كما انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وفرض كردون أمني بمحيط موقع العقار وإخلاؤه من السكان بالكامل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

