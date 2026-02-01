ذعر في المحلة.. إخلاء عاجل لعقار سكني بعد تصدعه فجأة بقرية «أبوعلي» والمحافظ يأمر بتشكيل لجنة هندسية

شهدت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل ميل عقار سكني وتصدعه بشكل مفاجئ، مما أثار حفيظة الجيران ودفع المسؤولين إلى إخلائه من السكان لتأمين أرواح المواطنين.

تفاصيل الواقعة

في ذات السياق، فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كردونًا أمنيًا حول العقار المذكور وأربع منازل مجاورة، وتم الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية لتأمين خروج سكانه.

وفي المقابل، أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى اللواء وائل زغلول، رئيس مجلس المدينة، بالضرورة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والمنازل المجاورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتأمين أرواح وحياة المواطنين.



تحرك تنفيذي عاجل

وتعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة ميل وتصدع عقار سكني بنطاق قرية محلة أبوعلي بدائرة المركز.

إخلاء العقار والمنازل المجاورة

كما انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وفرض كردون أمني بمحيط موقع العقار وإخلاؤه من السكان بالكامل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.