تحقيقات وملفات

استدرجوه وصوروه.. القصة الكاملة لحبس 3 متهمين في واقعة الاعتداء على صغير بالمحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، تجديد حبس 3 متهمين من أصل 6 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات لارتكابهم واقعة الاعتداء على صغير وهتك عرضه واستدراجه وتصويره في أوضاع مخلة.

تفاصيل الواقعة 

كانت نيابة أول المحلة قررت حبس 3 متهمين في واقعة الاعتداء على صغير في نهاية العقد الأول من عمره وهتك عرضه جسديا، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحرك نيابي عاجل 

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال المجني عليه وأسرته، وسماع أقوال المتهمين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط 3 متهمين من أصل 6 أشخاص ارتكبوا الواقعة، وتم عرضهم على جهات التحقيق لسماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الصغير الضحية.

ردع مخالفين 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وصول الطفل الصغير إلى طوارئ مستشفى المحلة العام يفيد بتعرضه للاعتداء الجسدي وهتك عرضه بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط 3 متهمين بارتكاب الواقعة المذكورة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

ضبط المتهمين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
الشباب والرياضة بالشرقية
