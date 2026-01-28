قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يوجه رؤساء المراكز والمدن بمتابعة احتياجات المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة سيرًا على الأقدام بشوارع مدينة المحلة الكبرى، لمعاينة عدد من المواقع الحيوية ومتابعة تنفيذ مشروعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن النزول إلى الشارع هو الطريق الحقيقي لمعرفة المشكلات ووضع حلول واقعية وسريعة لها، ياتي ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع.

واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد شارع الجلاء وشارع البهي وشارع المستشار، حيث حرص محافظ الغربية على السير وسط المواطنين لمعاينة الحالة العامة للشوارع والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية بنفس مستوى الشوارع الرئيسية، والدخول إلى قلب المناطق السكنية لتلبية احتياجات المواطنين وتطويرها بما يحقق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بمدينة المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، قام المحافظ بمعاينة شارع البهي تمهيدًا لبدء أعمال رد الشيء لأصله بطول 700 متر وعرض 10 أمتار، حيث أكد أن الفتح المالي اللازم للمشروع الاحد القادم تمهيدًا لبدء الاعمال ،مشيرًا إلى أن تطوير الشارع سيسهم في الربط المروري المباشر بين شارعين رئيسيين هما شارع الجلاء وشارع المستشار، بما يخفف من الكثافات المرورية ويحقق انسيابية الحركة داخل المدينة.

وتوقف محافظ الغربية خلال جولته لتفقد حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المشحمة، حيث وجه اللواء أشرف الجندي بسرعة وضع تصور شامل لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها بما يليق بقيمتها الرمزية، وتحويلها إلى متنفس حضاري يليق بأهالي المنطقة ويحافظ على المظهر الجمالي للمدينة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما شملت الجولة تفقد كوبري عزبة حمد، حيث بحث محافظ الغربية سبل رفع كفاءته وتطويره وزيادة معدلات الأمان عليه، وذلك استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين المتكررة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي نقطة تمثل خطورة على الأرواح أو تعوق حركة المواطنين.

وخلال الجولة، أعرب عدد كبير من أهالي المحلة الكبرى عن تقديرهم وشكرهم للواء أشرف الجندي محافظ الغربية على حرصه على النزول إلى الشوارع الفرعية والدخول إلى قلب المناطق السكنية، والاستماع المباشر لمطالبهم ومشكلاتهم دون وسيط، مؤكدين أن هذه الجولات الميدانية تعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشاكل المواطنين وتسهم في سرعة الاستجابة لها على أرض الواقع، وهو ما لمسوه من قرارات فورية وتوجيهات مباشرة صدرت خلال الجولة لتحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة داخل المدينة.

اخبار محافظة الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي في ختام جولته أن المحافظة مستمرة في الجولات الميدانية المفاجئة والنزول إلى الشارع بين المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة المتابعة المستمرة والالتحام مع المواطنين، مشددًا على أن كل شكوى يتم رصدها على أرض الواقع يتم التعامل معها بشكل فوري وفق الإمكانيات المتاحة، بما يحقق رضا المواطن ويحسن جودة الحياة داخل مدينة المحلة الكبرى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل روءساء مجالس المدن القري مركز المحلة

