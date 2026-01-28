مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة أنقذ آلاف الأرواح وفرصة حقيقية للسلام

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أنقذ حياة آلاف الفلسطينيين، مشددًا على أن الحل الأمثل لتثبيت هذا الهدوء هو التوجه نحو سلام عادل وشامل، مشيرًا إلى أن الحرب الأخيرة محيت أسرًا كاملة في القطاع.

وقال منصور - خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط - إن هناك فرصة حقيقية لتحقيق السلام في إطار حل الدولتين، مؤكدًا أن فلسطين شريك موثوق للسلام إذا كان الهدف تحقيقه.

ورحب بعمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، مشددًا على أن فلسطين تسعى إلى تحقيق سلام دائم وعادل وشامل، وأن لا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر مندوب فلسطين من مخططات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية، ومن أي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للهيمنة على حساب فرص السلام.

وشدد على ضرورة الانسحاب الكامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف جميع أشكال الحرب هناك. كما نبه إلى عرقلة إسرائيل المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا ضرورة احترام عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأكد منصور أن الحفاظ على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أمر ضروري لضمان أي سلام مستدام.