أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .
وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26311 طن تشمل : 8650 طن جبس بودرة معبأ و 1250 طن يوريا و 16411 طن بضائع متنوعة .
كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38982 طن تشمل : 13430 طن ذرة و 4903 طن حديد و 9347 طن خردة و 69 طن معدات و 4952 طن ابلاكاش و 6281 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 823 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4437 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62591 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30906 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5057 حركة .
ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة
