ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26311 طن تشمل : 8650 طن جبس بودرة معبأ و 1250 طن يوريا و 16411 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38982 طن تشمل : 13430 طن ذرة و 4903 طن حديد و 9347 طن خردة و 69 طن معدات و 4952 طن ابلاكاش و 6281 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 823 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4437 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62591 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30906 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5057 حركة .