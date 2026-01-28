قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي يبحث مع الجانب التركي تدشين مدن طبية ومعاهد بحثية عالمية في مصر

محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث فرص تعزيز الشراكة بين الحكومتين المصرية والتركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP، والإطلاع على التجربة التركية في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و نوروالله كوموس، نائب وزير الصحة التركي، والسفير صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى مصر، فضلًا عن وفد تركي ضم مسئولين بوزارة الصحة التركية وعددا من شركات القطاع الخاص المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة المدن الطبية والمستشفيات.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بنائب وزير الصحة التركي والسفير التركي والوفد المرافق لهما، مؤكداً تطلعه إلى التعاون مع الحكومة التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، قائلًا: أعلم جيدا أن تركيا لها تجربة جيدة للغاية في هذا المجال، ونتطلع إلى مشاركة خبرات الجانب التركي معنا في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت عددا من الزيارات المتبادلة بين مسئولي وزارة الصحة في كل من مصر وتركيا، مشيرًا في هذا السياق إلى زيارته إلى تركيا في شهر نوفمبر 2025، وهي الزيارة التي اطلع فيها الوزير عن قرب على التجربة التركية في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP.

الفرص الممكنة للتعاون مع الجانب التركي

واستعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية في هذا الصدد الفرص الممكنة للتعاون مع الجانب التركي في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، التي تضم جميع التخصصات الطبية في مكان واحد لتقديم الخدمات العلاجية والبحثية والتدريبية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمالية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية من خلال مدينة خضراء مزودة بأحدث الأساليب التكنولوجية، يصل عدد الأسرة بها إلى 4200 سرير، وتضم 18 معهداً متخصصاً، ومبنى طوارئ مركزي، ومبنى المعامل التخصصية، ومجمعا للعيادات ومركزا للأبحاث ومركزا للتدريب والمؤتمرات، وذلك على مساحة 230 فدانا.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الصدد عددا من النماذج التصميمية لمشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بمكوناته المختلفة.

وخلال الاجتماع، أعرب السفير التركي لدى مصر عن تقديره للعلاقات المتميزة بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه أن يكون اجتماع اليوم بداية جديدة لتعزيز التعاون المصري التركي في المجال الصحي، منوهاً إلى خبرة الشركات التركية في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية.  

وفي سياق  متصل، قال نائب وزير الصحة التركي إنه تم خلال الفترة الماضية التوافق بين وزارتي الصحة التركية والمصرية على التعاون المشترك في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، واليوم لدينا شركتان جاءتا لتستعرضا تجربتهما الرائدة في مثل هذه المشروعات سواء في تركيا أو دول أخرى.

وفي غضون ذلك، عرض مسئولو الشركتين المخططات الرئيسية لعدد من السيناريوهات الخاصة بإنشاء المدن الطبية، وكذا النماذج الفنية والمالية الخاصة بهذه المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استقبال عرض فني ومالي لنموذج الشراكة المقترحة، مؤكداً أنه سيدعم تسريع وتيرة هذه المشروعات.

