بعد غياب طويل.. فاروق جويدة ضيفًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب

بعد طول غياب، يحل الشاعر الكبير فاروق جويدة ضيفًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، من خلال لقاء فكري بعنوان «ليلة مع فاروق جويدة»، وذلك في القاعة الرئيسية، يوم الأحد 1 فبراير، في تمام الساعة السادسة وحتى السابعة والنصف مساءً.

ويتناول فاروق جويدة خلال اللقاء محطات بارزة من مسيرته الإبداعية، وتجربته الشعرية الممتدة، إلى جانب رؤيته لقضايا الثقافة والفكر، في حوار مفتوح مع جمهور المعرض ومحبي الشعر العربي.

وتدير اللقاء الإعلامية منى الشاذلي، ضمن برنامج اللقاءات الفكرية الذي يقدمه معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويستضيف من خلاله نخبة من الرموز الثقافية والأدبية المصرية والعربية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الفعاليات الثقافية المتميزة للمعرض، الذي يواصل دوره كمنصة للحوار الثقافي والإبداعي، وملتقى للمفكرين والمبدعين، بما يعزز مكانته كأحد أهم الفعاليات الثقافية في المنطقة.