محافظ الغربية في جولة بقلب المحلة يتفقد رصف وتطوير كورنيش المحلة الجديد بنسبة تنفيذ 98٪

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات التطوير التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها مشروع كورنيش المحلة الجديد، والذي بلغت نسبة التنفيذ به نحو 98٪، وذلك في إطار خطة المحافظة لتغيير الشكل الحضاري للمدينة ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد الأعمال الجارية بمشروع كورنيش المحلة الجديد، الممتد بطول ٨ كيلومترات بمحاذاة ترعة بحر شبين، حيث تابع ميدانيًا أعمال رصف طبقة الاسفلت، ويُعد المشروع من أكبر وأهم مشروعات التطوير العمراني والمروري بالمحلة الكبرى، إذ يهدف إلى إنشاء متنفس حضاري جديد يخدم أهالي المدينة، إلى جانب دوره الحيوي في ربط المنطقة الصناعية بالطريق المؤدي إلى المحلة – المنصورة، بما يخفف الضغط المروري عن الشوارع الداخلية ويُسهم في انسيابية الحركة داخل المدينة. وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية تليق بتاريخ ومكانة المحلة الكبرى كعاصمة للصناعة المصرية.

دعم الاسر والعائلات

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مشروعات الكورنيش ليست مجرد أعمال تجميل، لكنها رؤية متكاملة لإعادة تخطيط المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية يشعر المواطن بعائدها المباشر في حياته اليومية، سواء على مستوى المرور أو البيئة أو توفير مساحات آمنة ومتنفسات حضارية تليق بالأسر والشباب.

كما تابع اللواء أشرف الجندي أعمال تركيب الفواصل الفسفورية بطول الكورنيش، والتي تُستخدم للفصل بين اتجاهي الطريق، بما يسهم في رفع معدلات الأمان المروري، وتحسين مستوى الرؤية الليلية، والحد من الحوادث، مؤكدًا أن الاهتمام بعناصر السلامة المرورية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، خاصة في المشروعات الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

تحسين خدمات المواطنين

وفي السياق ذاته تابع محافظ الغربية أعمال تطوير ورصف شارع الجلاء بطول نحو 1700 متر وبعرض متوسط 16 مترًا، باعتباره أحد الشرايين المرورية الرئيسية التي تربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مرورًا بتقاطعات شارعي شكري القوتلي ومحب، ويخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين في ظل الكثافة السكانية والنشاط التجاري والصناعي الذي تتميز به المحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية.

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على أن المحافظة لن تتراجع عن استكمال مشروعات التطوير الجارية، وأن الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات تظل على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا أن ما تشهده المحلة الكبرى من مشروعات حالية يأتي ضمن خطة شاملة لتغيير شكل المدينة واستعادة رونقها الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن في قلب عملية التنمية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة يشعر بها الجميع.