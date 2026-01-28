قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية في جولة بقلب المحلة يتفقد رصف وتطوير كورنيش المحلة الجديد بنسبة تنفيذ 98٪

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات التطوير التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها مشروع كورنيش المحلة الجديد، والذي بلغت نسبة التنفيذ به نحو 98٪، وذلك في إطار خطة المحافظة لتغيير الشكل الحضاري للمدينة ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد الأعمال الجارية بمشروع كورنيش المحلة الجديد، الممتد بطول ٨ كيلومترات بمحاذاة ترعة بحر شبين، حيث تابع ميدانيًا أعمال رصف طبقة الاسفلت، ويُعد المشروع من أكبر وأهم مشروعات التطوير العمراني والمروري بالمحلة الكبرى، إذ يهدف إلى إنشاء متنفس حضاري جديد يخدم أهالي المدينة، إلى جانب دوره الحيوي في ربط المنطقة الصناعية بالطريق المؤدي إلى المحلة – المنصورة، بما يخفف الضغط المروري عن الشوارع الداخلية ويُسهم في انسيابية الحركة داخل المدينة. وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية تليق بتاريخ ومكانة المحلة الكبرى كعاصمة للصناعة المصرية.

دعم الاسر والعائلات

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مشروعات الكورنيش ليست مجرد أعمال تجميل، لكنها رؤية متكاملة لإعادة تخطيط المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية يشعر المواطن بعائدها المباشر في حياته اليومية، سواء على مستوى المرور أو البيئة أو توفير مساحات آمنة ومتنفسات حضارية تليق بالأسر والشباب.

كما تابع اللواء أشرف الجندي أعمال تركيب الفواصل الفسفورية بطول الكورنيش، والتي تُستخدم للفصل بين اتجاهي الطريق، بما يسهم في رفع معدلات الأمان المروري، وتحسين مستوى الرؤية الليلية، والحد من الحوادث، مؤكدًا أن الاهتمام بعناصر السلامة المرورية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، خاصة في المشروعات الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

تحسين خدمات المواطنين 

وفي السياق ذاته تابع محافظ الغربية أعمال تطوير ورصف شارع الجلاء بطول نحو 1700 متر وبعرض متوسط 16 مترًا، باعتباره أحد الشرايين المرورية الرئيسية التي تربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مرورًا بتقاطعات شارعي شكري القوتلي ومحب، ويخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين في ظل الكثافة السكانية والنشاط التجاري والصناعي الذي تتميز به المحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية.

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على أن المحافظة لن تتراجع عن استكمال مشروعات التطوير الجارية، وأن الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات تظل على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا أن ما تشهده المحلة الكبرى من مشروعات حالية يأتي ضمن خطة شاملة لتغيير شكل المدينة واستعادة رونقها الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن في قلب عملية التنمية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة يشعر بها الجميع.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات كورنيش المحلة تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

الآباء الأساقفة

دير المحرق يحتفل بالذكرى الثانية والعشرين لنياحة القمص ثاؤفيلس المحرقي

زاهى حواس

سقارة تبوح بأسرارها..حواس يكشف لوفد أسترالي تفاصيل مقبرة ابن الملك أوسر كاف

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد