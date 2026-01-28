ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية، ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين، وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة المشكلة برئاسة وإشراف اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة رقابية مكبرة، بقيادة طه الفلاح، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والبيئة، حيث جرى المرور على عدد من المنشآت والأنشطة الغذائية بمركز المنيا، للتفتيش والمتابعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط إجمالي مضبوطات بلغ 2 طن و912 كيلو جرام شملت 2 طن و887 كجم أجزاء فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 25 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لما تمثله من خطورة جسيمة على الصحة العامة.

