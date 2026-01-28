قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. خطة لدعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين

محافظ المنيا يترأس مجلس إدارة المنطقة الصناعية
محافظ المنيا يترأس مجلس إدارة المنطقة الصناعية
ايمن رياض

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم الاستثمار، ومناقشة الموضوعات التي تهم مستثمري المنطقة، واستعراض الحلول المناسبة للمعوقات التي قد تواجههم، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية والاستثمارية، وتقديم التيسيرات اللازمة والتراخيص للمستثمرين، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ويسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة مختصة لضمان توفير الدعم المستمر للمصانع، وعدم تلقي أية شكاوى متعلقة بالكهرباء في بعض المواقع داخل المنطقة الصناعية، مؤكدًا أن المصانع العاملة لن تواجه أي نقص في إمدادات الطاقة الكهربائية. كما شدد على حرصه البالغ على تذليل أي عقبات قد تتسبب في تعطيل العمل أو وقف الإنتاج بأي منشأة صناعية، مهما كان حجمها، موجّهًا بتلبية احتياجات المصانع والعمال، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي للارتقاء بمنظومة العمل داخل المنطقة الصناعية.

وطالب اللواء كدواني مجلس إدارة المنطقة الصناعية بضرورة تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل بروح القانون بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المستثمر الجاد.

وأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك مقومات استثمارية متعددة، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات يمثل قوة دافعة لرفع مستويات التنمية، وزيادة الناتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.

المناطق الصناعية 

كما أوضح أن الدولة تعمل على تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، بهدف توفير المزيد من فرص العمل، ودعم خطط التنمية المستدامة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، لا سيما للمستثمرين الصغار والشباب.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وعزت سطوحي، رئيس جمعية المستثمرين، وحمادة مصطفى حجاج، مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمنيا، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، وعدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس.

محافظ المنيا المنطقة الصناعية خطط الاستثمار المشروعات الصناعية دعم المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

هدير عبدالرازق

19 أبريل.. استئناف حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق 3 سنوات في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

كارما

سنة و6 شهور| أحكام متفاوتة للمتهمات في قضية مشاجرة مدرسة كابيتال بالتجمع

الواقعة

كان عايز ينزل.. القبض على شخص سحب بلف الطوارئ أثناء سير أحد القطارات

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد