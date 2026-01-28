المنيا.. خطة لدعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم الاستثمار، ومناقشة الموضوعات التي تهم مستثمري المنطقة، واستعراض الحلول المناسبة للمعوقات التي قد تواجههم، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية والاستثمارية، وتقديم التيسيرات اللازمة والتراخيص للمستثمرين، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ويسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة مختصة لضمان توفير الدعم المستمر للمصانع، وعدم تلقي أية شكاوى متعلقة بالكهرباء في بعض المواقع داخل المنطقة الصناعية، مؤكدًا أن المصانع العاملة لن تواجه أي نقص في إمدادات الطاقة الكهربائية. كما شدد على حرصه البالغ على تذليل أي عقبات قد تتسبب في تعطيل العمل أو وقف الإنتاج بأي منشأة صناعية، مهما كان حجمها، موجّهًا بتلبية احتياجات المصانع والعمال، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي للارتقاء بمنظومة العمل داخل المنطقة الصناعية.

وطالب اللواء كدواني مجلس إدارة المنطقة الصناعية بضرورة تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل بروح القانون بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المستثمر الجاد.

وأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك مقومات استثمارية متعددة، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات يمثل قوة دافعة لرفع مستويات التنمية، وزيادة الناتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.

المناطق الصناعية

كما أوضح أن الدولة تعمل على تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، بهدف توفير المزيد من فرص العمل، ودعم خطط التنمية المستدامة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، لا سيما للمستثمرين الصغار والشباب.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وعزت سطوحي، رئيس جمعية المستثمرين، وحمادة مصطفى حجاج، مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمنيا، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، وعدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس.