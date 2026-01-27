قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
محافظ المنيا يستجيب لمناشدة سيدة ويرافقها لمعاينة منزلها المتهالك ويوجه بإصلاحه

محافظ المنيا يستجيب لمناشدة سيدة بديرمواس
محافظ المنيا يستجيب لمناشدة سيدة بديرمواس
ايمن رياض

استجاب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لمناشدة المواطنة «الحاجة هناء» خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، حيث رافقها لمعاينة منزلها على الطبيعة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالواجهة نتيجة تسريبات ناتجة عن أعطال في مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تسببت في تدهور الحالة الإنشائية للمبنى وتهديد سلامة قاطنيه.

وأكد المحافظ خلال المعاينة أن حماية أرواح المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن أمن وسلامة ممتلكات الأهالي خط أحمر لا يقبل التهاون.

ووجّه اللواء عماد كدواني الوحدة المحلية بمركز ديرمواس بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال صيانة شاملة للواجهة المتضررة، مع التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح واستبدال كافة التوصيلات التالفة، بما يضمن معالجة المشكلة من جذورها ومنع تكرارها مستقبلاً، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة لضمان سلامة المبنى.

وعلى صعيد التواصل المباشر مع المواطنين، حرص محافظ المنيا على الاستماع إلى عدد من مطالب واحتياجات أهالي المركز، والتي شملت طلبات إعانات عاجلة ودعم لحالات أولى بالرعاية، حيث وجّه بصرف مساعدات مالية فورية لعدد من الأسر المستحقة.

وفي لفتة إنسانية، تكفل المحافظ بشراء العلاج اللازم لإحدى الحالات المرضية، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم.

كما استجاب المحافظ على الفور لاستغاثة سيدة أخرى تعاني من انهيار مسكنها، موجّهًا الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المنزل بالكامل، بما يضمن توفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطنة.

وأكد اللواء كدواني في ختام لقاءاته مع المواطنين أن الجولات الميدانية لا تقتصر على متابعة المشروعات الخدمية والتنموية فحسب، بل تستهدف في المقام الأول المواطن ومشكلاته اليومية، والعمل على حلها ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ «حياة كريمة» وتحقيق العدالة الاجتماعية.

