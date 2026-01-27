قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
يوم البيئة الوطني | سواحل مصر ثروة قومية منتظرة للدولة لاقتصاد أزرق مستدام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يتفقد محطة مياه جزيرة التل بديرمواس عقب الانتهاء من توسعتها

محافظ المنيا يتفقد محطة المياة
محافظ المنيا يتفقد محطة المياة
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، محطة مياه جزيرة التل، المقامة على مساحة نحو 10 أفدنة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 600 إلى 900 لتر/ثانية.

وأكد المحافظ أن توسعة المحطة تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وتخدم نحو 95% من مركز ومدينة ديرمواس، بما يعادل قرابة 430 ألف نسمة، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول مكونات المحطة ومراحل العمل بها، موضحًا أن التوسعات تمثل نقلة نوعية في تحسين خدمات المياه، وتعزيز الضغوط بقرى المركز، حيث تمت إضافة 6 مرشحات جديدة، إلى جانب إنشاء خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب، بما يضمن استمرارية وكفاءة التشغيل.

كما تفقد المحافظ منظومة التعقيم ومعايير الأمان المطبقة بالمحطة، واطلع على مراحل تنقية المياه، وزار معمل تحليل المياه، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لجودة المياه وفقًا للمواصفات الصحية المعتمدة، حفاظًا على صحة المواطنين، ومشيدًا بجهود العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقدمت المهندسة شيماء حسين، مدير محطة مياه جزيرة التل بديرمواس، شرحًا تفصيليًا لمسار المياه بدءًا من مأخذ نهر النيل وحتى وصولها إلى المنازل.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ومحمد محمود رئيس مركز ديرمواس، والمهندسة شيماء عبد الله مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بديرمواس.

المنيا محافظ المنيا محطة مياة الشرب

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

المبادرة الوطنية لدعم مسار التنمية المستدامة

وزيرة البيئة: الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي للإعاقة يوفر كراسي متحركة لذوي الهمم بمعرض الكتاب

الاعلى للاعلام

وفد المجلس الأعلى للإعلام يهنئ المستشار هشام بدوي

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

