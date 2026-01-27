محافظ المنيا يتفقد محطة مياه جزيرة التل بديرمواس عقب الانتهاء من توسعتها

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، محطة مياه جزيرة التل، المقامة على مساحة نحو 10 أفدنة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 600 إلى 900 لتر/ثانية.

وأكد المحافظ أن توسعة المحطة تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وتخدم نحو 95% من مركز ومدينة ديرمواس، بما يعادل قرابة 430 ألف نسمة، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول مكونات المحطة ومراحل العمل بها، موضحًا أن التوسعات تمثل نقلة نوعية في تحسين خدمات المياه، وتعزيز الضغوط بقرى المركز، حيث تمت إضافة 6 مرشحات جديدة، إلى جانب إنشاء خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب، بما يضمن استمرارية وكفاءة التشغيل.

كما تفقد المحافظ منظومة التعقيم ومعايير الأمان المطبقة بالمحطة، واطلع على مراحل تنقية المياه، وزار معمل تحليل المياه، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لجودة المياه وفقًا للمواصفات الصحية المعتمدة، حفاظًا على صحة المواطنين، ومشيدًا بجهود العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقدمت المهندسة شيماء حسين، مدير محطة مياه جزيرة التل بديرمواس، شرحًا تفصيليًا لمسار المياه بدءًا من مأخذ نهر النيل وحتى وصولها إلى المنازل.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ومحمد محمود رئيس مركز ديرمواس، والمهندسة شيماء عبد الله مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بديرمواس.