محافظ المنيا: تطوير الخدمات الرقمية أولوية لتخفيف الأعباء عن أهالي الريف

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية طنبدى التابعة لمركز مغاغة، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على كفاءة المنظومة الرقمية وآليات تقديم الخدمات، في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالقرى.

وخلال جولته داخل المركز، اطّلع المحافظ على مختلف أقسام العمل، وتابع إجراءات تقديم الخدمات وسرعة إنهاء المعاملات، موجّهًا العاملين بضرورة الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمترددين، بما يضمن حصول المواطنين على خدماتهم بسهولة ويسر وفي التوقيتات المحددة.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المراكز التكنولوجية ضمن خطة التحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة، ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما في القرى والمناطق الريفية، مشددًا على أن تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق رضا المواطنين.

الانضباط االإداري

وأشار محافظ المنيا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة للمراكز الخدمية تأتي لضمان الانضباط الإداري وحُسن سير العمل، والتأكد من تقديم خدمات حكومية لائقة تواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وحديث، يضع المواطن في مقدمة أولوياته.