الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استراتيجية مصر خالية من السعار 2030.. استمرار حملات تحصين وتعقيم الكلاب في المنيا

ايمان رياض

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، تنفيذ حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة بمختلف مراكز ومدن المنيا، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية «معًا نحو مصر خالية من السعار 2030»، الهادفة إلى حماية الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض الحيوانية المشتركة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية نفذت حملة ميدانية بمدينة المنيا الجديدة أسفرت عن تحصين نحو 40 كلبًا حرًا ضد مرض السعار، مشيرًا إلى أن الحملات تُنفذ بشكل دوري وموسع لضمان تغطية المناطق الحيوية، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الرفق بالحيوان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم توفير مركز إيواء (شلتر) بسمالوط لتجميع الكلاب الحرة، تمهيدًا لإجراء أعمال التحصين والتعقيم اللازمة، بما يسهم في تنظيم أعدادها والحد من المخاطر الصحية المحتملة، في إطار جهود الدولة لخلق بيئة آمنة وصحية للمواطنين وتحقيق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان.

