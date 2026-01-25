بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ميني باص ودراجة نارية بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما فيما أُصيب آخر، في حادث تصادم بين سيارة ميني باص ودراجة نارية على طريق المحيط بمركز سمالوط شمال المنيا، تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص ودراجة بخار، مما أسفر عن وفاة كل من بيشوي. م 25 سنه وكاراس. ب 12 سنة من أهالي مركز سمالوط، فيما أُصيب بيشوي. ز 27 سنه بإصابات متفرقة.

وتم نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

