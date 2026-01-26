السيطرة على حريق كافيه بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، من السيطرة على حريق اندلع داخل كافيه على بالمنطقة الجنوبية بكورنيش النيل ، دون وقوع أي إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل الكافيه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق.

