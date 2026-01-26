وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا

توفي شخص داخل مصحة للعلاج النفسي والإدمان غير مرخصة بمركز ملوي جنوب المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا يفيد بوفاة شخص داخل مصحة لعلاج الإدمان بمركز ملوي.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وفاة س. ب 30 سنة تم نقله لمشرحة المستشفى للعرض على الطب الشرعي للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وقامت الأجهزة الأمنية بضبط القائمين على إدارة المصحة وتبين أنها بدون ترخيص، وتجري جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

