لمنع الحوادث والاختناقات المرورية.. تطوير المدخل الشرقي وتوسعة ميدان القرداحي بالمنيا

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال تطوير المدخل الشرقي لمدينة المنيا، وذلك في استجابة عاجلة لتكرار الحوادث المرورية بالمنطقة، وفي إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمداخل الرئيسية، وتحسين الصورة البصرية والتنظيم المروري، بما يعكس الطابع الحضاري لمحافظة المنيا.

وخلال جولته التفقدية، وجّه المحافظ بوضع تخطيط متكامل وتصور جديد للمنطقة، يشمل إعادة تنظيم الحركة المرورية، وتطوير البوابة الرئيسية، ورفع كفاءة الميدان، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين مستوى الأمان على الطرق، وحماية أرواح المواطنين من الحوادث المتكررة، إلى جانب تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات، مع مراعاة الهوية البصرية لمدينة المنيا.

وأكد اللواء كدواني أن تطوير المدخل الشرقي يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة البنية التحتية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يضمن استدامة التطوير وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والزائرين.

كما وجّه المحافظ الجهات المعنية بسرعة إعداد الرسومات والتصميمات المقترحة، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق جدول زمني محدد، مؤكدًا أن تحسين مداخل المدن يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي لفتة تعكس شمولية خطة التطوير، تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان القرداحي، موجّهًا بإعداد دراسة فنية لتوسعة الميدان وإعادة تخطيطه هندسيًا، بما يتناسب مع حجم الكثافات المرورية التي يشهدها، مؤكدًا أن الهدف هو تحويله من نقطة اختناق مروري إلى مساحة حضارية آمنة ومنظمة.

رفع كفاءة الميادين

وتأتي هذه الخطوة في إطار ضمان تكامل محاور الحركة بين المدخل الشرقي وقلب المدينة، مع التركيز على تزويد الميدان بإنارة حديثة وعناصر جمالية تليق بمكانة محافظة المنيا، ليكون نموذجًا يُحتذى به ضمن خطة رفع كفاءة الميادين الكبرى التي تنفذها المحافظة حاليًا.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد العاطون، مدير إدارة المرور بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.