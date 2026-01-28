قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمنع الحوادث والاختناقات المرورية.. تطوير المدخل الشرقي وتوسعة ميدان القرداحي بالمنيا

محافظ المنيا يتابع تطوير المدخل الشرقي وتوسعة ميدان القرداحي
محافظ المنيا يتابع تطوير المدخل الشرقي وتوسعة ميدان القرداحي
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال تطوير المدخل الشرقي لمدينة المنيا، وذلك في استجابة عاجلة لتكرار الحوادث المرورية بالمنطقة، وفي إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمداخل الرئيسية، وتحسين الصورة البصرية والتنظيم المروري، بما يعكس الطابع الحضاري لمحافظة المنيا.

وخلال جولته التفقدية، وجّه المحافظ بوضع تخطيط متكامل وتصور جديد للمنطقة، يشمل إعادة تنظيم الحركة المرورية، وتطوير البوابة الرئيسية، ورفع كفاءة الميدان، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين مستوى الأمان على الطرق، وحماية أرواح المواطنين من الحوادث المتكررة، إلى جانب تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات، مع مراعاة الهوية البصرية لمدينة المنيا.

وأكد اللواء كدواني أن تطوير المدخل الشرقي يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة البنية التحتية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يضمن استدامة التطوير وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والزائرين.

كما وجّه المحافظ الجهات المعنية بسرعة إعداد الرسومات والتصميمات المقترحة، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق جدول زمني محدد، مؤكدًا أن تحسين مداخل المدن يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي لفتة تعكس شمولية خطة التطوير، تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان القرداحي، موجّهًا بإعداد دراسة فنية لتوسعة الميدان وإعادة تخطيطه هندسيًا، بما يتناسب مع حجم الكثافات المرورية التي يشهدها، مؤكدًا أن الهدف هو تحويله من نقطة اختناق مروري إلى مساحة حضارية آمنة ومنظمة.

رفع كفاءة الميادين

 وتأتي هذه الخطوة في إطار ضمان تكامل محاور الحركة بين المدخل الشرقي وقلب المدينة، مع التركيز على تزويد الميدان بإنارة حديثة وعناصر جمالية تليق بمكانة محافظة المنيا، ليكون نموذجًا يُحتذى به ضمن خطة رفع كفاءة الميادين الكبرى التي تنفذها المحافظة حاليًا.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد العاطون، مدير إدارة المرور بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.

محافظ المنيا الهوية البصرية تطوير المدخل الشرقي الحد من الحوادث السيولة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

هوندا بايلوت

الكشف عن أسعار هوندا Pilot 2027 بتحديثاتها جديدة

مواصفات هاتف موتورولا سيجنتشر

“قاتل الفلاجشيب”.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف سيجنتشر |إليك أهم مواصفاته

بورش 911 توربو اس

بورش تطلق 911 توربو S موديل 2026 بأداء خارق وتقنيات مطورة

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

فيديو

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد