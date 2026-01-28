تموين الوادي الجديد: تحرير 90 مخالفة في حملة تموينية على الأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد بتنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة ، استهدفت التفتيش على 134 منشأة شملت الأسواق والمخابز البلدية ، والتى أسفرت عن تحرير 90 مخالفة تموينية، تنوعت بين 71 مخالفة بالاسواق ، و19 بالمخابز البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار تطبيق القانون وضبط منظومة تداول السلع.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المراكز، لضمان توافر السلع، وحماية حقوق المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق.