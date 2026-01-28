محافظ الغربية: توفير الأدوية الناقصة لدعم المرضى

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الدكتور هشام محي بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، لبحث سبل تطوير منظومة هيئة الشراء الموحد Medi Q وضمان توفير الأدوية والمواد الطبية الناقصة في مستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون أي توقف.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، تم استعراض أعمال الصيانة بعد إطلاق البث التجريبي للمنظومة، والتي تهدف إلى حوكمة الإجراءات وتسهيل التعاملات على السادة المتعاملين، إلى جانب عرض منظومة خدمة العملاء الجديدة، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين وضمان تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية. كما أكد الدكتور هشام بدر على أهمية تفعيل الموقع الإلكتروني للهيئة، لتسهيل الاطلاع على كافة الخدمات والمستجدات، وتمكين المتعاملين من التواصل بسهولة ويسر.

كما تم مناقشة المشكلات والمعوقات التي يواجهها المتعاملون، ودراستها والعمل على حلها بشكل دوري لضمان كفاءة متابعة تطوير المنظومة، بما يعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة ويحقق رضا المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن جهود تطوير منظومة الشراء الموحد تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستحقين في الوقت المناسب. وأضاف المحافظ:التعاون المستمر مع الهيئة المصرية للشراء الموحد يساهم في سد أي فجوات في توفير الأدوية ويعزز قدرة مستشفياتنا على تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستوى، حفاظًا على صحة أبناء المحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام بدر عن تقديره لجهود المحافظة في دعم منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير كافة الأدوية والاحتياجات الطبية بالتنسيق مع المحافظة، ومتابعة أي مشكلات بشكل دوري لضمان استمرار توفير الأدوية والخدمات الطبية بجودة عالية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق رفاهية الإنسان والحفاظ على صحته.