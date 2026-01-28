قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية: توفير الأدوية الناقصة لدعم المرضى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الدكتور هشام محي بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، لبحث سبل تطوير منظومة هيئة الشراء الموحد Medi Q وضمان توفير الأدوية والمواد الطبية الناقصة في مستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون أي توقف.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، تم استعراض أعمال الصيانة بعد إطلاق البث التجريبي للمنظومة، والتي تهدف إلى حوكمة الإجراءات وتسهيل التعاملات على السادة المتعاملين، إلى جانب عرض منظومة خدمة العملاء الجديدة، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين وضمان تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية. كما أكد الدكتور هشام بدر على أهمية تفعيل الموقع الإلكتروني للهيئة، لتسهيل الاطلاع على كافة الخدمات والمستجدات، وتمكين المتعاملين من التواصل بسهولة ويسر.

كما تم مناقشة المشكلات والمعوقات التي يواجهها المتعاملون، ودراستها والعمل على حلها بشكل دوري لضمان كفاءة متابعة تطوير المنظومة، بما يعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة ويحقق رضا المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

هيئة الطب البديل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن جهود تطوير منظومة الشراء الموحد تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستحقين في الوقت المناسب. وأضاف المحافظ:التعاون المستمر مع الهيئة المصرية للشراء الموحد يساهم في سد أي فجوات في توفير الأدوية ويعزز قدرة مستشفياتنا على تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستوى، حفاظًا على صحة أبناء المحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام بدر عن تقديره لجهود المحافظة في دعم منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير كافة الأدوية والاحتياجات الطبية بالتنسيق مع المحافظة، ومتابعة أي مشكلات بشكل دوري لضمان استمرار توفير الأدوية والخدمات الطبية بجودة عالية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق رفاهية الإنسان والحفاظ على صحته.

اخبار محافظة الغربية توجيهات تبادل الخبرات الأسر والعائلات خبرات

