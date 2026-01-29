قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية ومدير الأمن ينفذان حملات صباحية وليلية على مدار الساعة لإزالة الإشغالات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في إطار استكمال الجهود الميدانية المكثفة التي بدأها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جولاته التفقدية المتتابعة بمدينة المحلة الكبرى، وبالتنسيق الكامل مع اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، شنت الأجهزة التنفيذية بحي أول وثان المحلة، بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، حملة مكبرة وموسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، استمرت على مدار يوم كامل من خلال حملة صباحية وأخرى ليلية، استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين وحرصًا على إعادة الانضباط وفتح الشرايين المرورية الحيوية داخل المدينة.

توجيهات محافظ الغربية 

وشملت الحملة عددًا من المحاور والشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة، حيث بدأت من نفق الشون مرورًا بميدان المشحمة وشارع البحر وشارع السبع بنات وشارع محب وشارع شكري القوتلي وشارع المطاعم، إلى جانب الشوارع الجانبية المتفرعة من شكري القوتلي، وشوارع العباسي القديم والجديد، وميدان البندر، وشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الشعبية، وامتدت إلى مناطق أخرى بشارع البحر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الواضحة بإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، وإعادة الانضباط الكامل للشارع المحلاوي.

تحرك تنفيذي عاجل 

جاءت الحملة في إطار تنسيق تام بين محافظة الغربية ومديرية الأمن، وبمشاركة شرطة المرافق، وإدارة المرور، وقسم ثان المحلة، وحكمدار الغربية، ورئيسي حي أول وثان المحلة، حيث جرى التعامل مع جميع صور التعديات والإشغالات، ورفع العوائق التي كانت تتسبب في اختناقات مرورية يومية، مع توجيه إنذارات واضحة وحاسمة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو نهر الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، إلى جانب فتح الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين بصورة كاملة وتنفيذ أعمال نظافة موسعة ورفع المخلفات من محيط الشوارع والأسواق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن هذه الحملات تأتي ضمن رؤية واضحة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق النظام العام، مشددًا على أن ما يتم تنفيذه هو استكمال مباشر لما تم رصده ميدانيًا خلال جولاته التفقدية بالمحلة الكبرى، والتي شهدت توجيهات  بعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على حق المواطن في شارع منظم وآمن يليق بمدينة المحلة الكبرى وتاريخها الصناعي العريق.

تحرك تنفيذي عاجل 

وقال محافظ الغربية إن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ بجميع أحياء ومدن المحافظة، مع متابعة ميدانية دقيقة لضمان الالتزام الكامل، مؤكدًا أن التواجد المستمر للأجهزة التنفيذية والأمنية في الشارع هو الضمان الحقيقي لنجاح هذه الجهود، وعدم السماح بأي مخالفات تمس الحياة اليومية للمواطنين أو تعيق حركة السير.

وشدد المحافظ على أن محافظة الغربية تتحرك وفق نهج ثابت يضع المواطن في صدارة الأولويات، ويحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة داخل الأسواق والحفاظ على النظام العام، موضحًا أن إعادة الوجه الحضاري لمدينة المحلة الكبرى هدف دائم لا تراجع عنه، ويتم العمل عليه من خلال حلول جذرية ومتابعة مستمرة، وليس عبر إجراءات مؤقتة، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بمكانة قلعة الصناعة المصرية.

وفي ختام تصريحاته، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الشكر والتقدير إلى اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، وجميع القيادات الأمنية، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، لما يبذلونه من جهود وتعاون دائم مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن هذا التنسيق المستمر يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل المشترك في فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط والحفاظ على مصالح المواطنين.

اخبار محافظة الغربية مواجهه اشغالات شوارع المحلة الباعة الجائلين أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

هيونداي إلنترا AD ونيسان سنترا 2026

الفرق بين هيونداي إلنترا AD ونيسان سنترا 2026

سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

على قد الإيد.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

هاتف شاومي

سعر ومواصفات xiaomi 17 pro max.. عدسة عائمة وبطارية لها بعمر طويل

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد