محافظ الغربية ومدير الأمن ينفذان حملات صباحية وليلية على مدار الساعة لإزالة الإشغالات

في إطار استكمال الجهود الميدانية المكثفة التي بدأها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جولاته التفقدية المتتابعة بمدينة المحلة الكبرى، وبالتنسيق الكامل مع اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، شنت الأجهزة التنفيذية بحي أول وثان المحلة، بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، حملة مكبرة وموسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، استمرت على مدار يوم كامل من خلال حملة صباحية وأخرى ليلية، استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين وحرصًا على إعادة الانضباط وفتح الشرايين المرورية الحيوية داخل المدينة.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الحملة عددًا من المحاور والشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة، حيث بدأت من نفق الشون مرورًا بميدان المشحمة وشارع البحر وشارع السبع بنات وشارع محب وشارع شكري القوتلي وشارع المطاعم، إلى جانب الشوارع الجانبية المتفرعة من شكري القوتلي، وشوارع العباسي القديم والجديد، وميدان البندر، وشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الشعبية، وامتدت إلى مناطق أخرى بشارع البحر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الواضحة بإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، وإعادة الانضباط الكامل للشارع المحلاوي.

تحرك تنفيذي عاجل

جاءت الحملة في إطار تنسيق تام بين محافظة الغربية ومديرية الأمن، وبمشاركة شرطة المرافق، وإدارة المرور، وقسم ثان المحلة، وحكمدار الغربية، ورئيسي حي أول وثان المحلة، حيث جرى التعامل مع جميع صور التعديات والإشغالات، ورفع العوائق التي كانت تتسبب في اختناقات مرورية يومية، مع توجيه إنذارات واضحة وحاسمة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو نهر الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، إلى جانب فتح الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين بصورة كاملة وتنفيذ أعمال نظافة موسعة ورفع المخلفات من محيط الشوارع والأسواق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن هذه الحملات تأتي ضمن رؤية واضحة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق النظام العام، مشددًا على أن ما يتم تنفيذه هو استكمال مباشر لما تم رصده ميدانيًا خلال جولاته التفقدية بالمحلة الكبرى، والتي شهدت توجيهات بعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على حق المواطن في شارع منظم وآمن يليق بمدينة المحلة الكبرى وتاريخها الصناعي العريق.

وقال محافظ الغربية إن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ بجميع أحياء ومدن المحافظة، مع متابعة ميدانية دقيقة لضمان الالتزام الكامل، مؤكدًا أن التواجد المستمر للأجهزة التنفيذية والأمنية في الشارع هو الضمان الحقيقي لنجاح هذه الجهود، وعدم السماح بأي مخالفات تمس الحياة اليومية للمواطنين أو تعيق حركة السير.

وشدد المحافظ على أن محافظة الغربية تتحرك وفق نهج ثابت يضع المواطن في صدارة الأولويات، ويحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة داخل الأسواق والحفاظ على النظام العام، موضحًا أن إعادة الوجه الحضاري لمدينة المحلة الكبرى هدف دائم لا تراجع عنه، ويتم العمل عليه من خلال حلول جذرية ومتابعة مستمرة، وليس عبر إجراءات مؤقتة، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بمكانة قلعة الصناعة المصرية.

وفي ختام تصريحاته، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الشكر والتقدير إلى اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، وجميع القيادات الأمنية، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، لما يبذلونه من جهود وتعاون دائم مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن هذا التنسيق المستمر يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل المشترك في فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط والحفاظ على مصالح المواطنين.