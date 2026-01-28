ضبط 17 تاجرا لبيعهم السجائر بأزيد من ثمنها في حملات أمنية بالغربية

رصدت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 17 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة، وتم إتحاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

توجيهات حملات تموينية



وكان ناصر العفيفى وكيل مديرية التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 17 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

تحرك عاجل

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة.