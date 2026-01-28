رئيس مياه الغربية يكرم فريق العمل الفائز بجائزة مصر للتميز الحكومي

كرّم اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فريق العمل الفائز بـ "جائزة مصر للتميز الحكومى" (فئة المبادرات الابتكارية) عن مشروعهم الرائد لتطوير "منظومة الكلور السائل".

يأتي هذا التكريم الداخلى كخطوة تقديرية رفيعة المستوى من قيادة الشركة، عقب تسلم الجائزة رسمياً من دولة رئيس مجلس الوزراء ، في إنجاز جديد يضاف لسجل الشركة الحافل بالإنجازات.

وخلال مراسم الاحتفال، سلم "عبدالفتاح" شهادات التقدير لأعضاء الفريق، مشيداً بجهودهم الاستثنائية وفكرهم الذي ساهم في ابتكار حلول غير تقليدية، مؤكداً أن هذا الفوز ليس مجرد تكريم، بل هو شهادة ثقة من الدولة المصرية في كفاءة أبناء شركة مياه الغربية وقدرتهم على المنافسة والابتكار لصالح خدمة الوطن والمواطن.

كما أن هذا التكريم يعكس دعم القيادة السياسية واهتمام الدولة بترسيخ ثقافة التميز والابتكار داخل الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن شركة مياه الغربية ماضية بقوة في تبني الحلول الابتكارية وتحفيز الكفاءات البشرية لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأضاف رئيس مياه الغربية "إن الفوز بجائزة أفضل مبادرة ابتكارية عن منظومة الكلور السائل يعكس حرص الشركة على تطبيق أحدث معايير الأمان والجودة، وهذا التكريم هو دافع لنا جميعاً لمواصلة مسيرة التطوير، فالاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي الذي نراهن عليه دائماً".

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الشركة في تطبيق منهجيات التميز الحكومي، والالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر، بما يعزز مكانتها كنموذج ناجح في قطاع المرافق على مستوى الجمهورية.