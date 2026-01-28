قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
محافظات

رئيس مياه الغربية يكرم فريق العمل الفائز بجائزة مصر للتميز الحكومي

الغربية أحمد علي

كرّم اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فريق العمل الفائز بـ "جائزة مصر للتميز الحكومى" (فئة المبادرات الابتكارية) عن مشروعهم الرائد لتطوير "منظومة الكلور السائل".

توجيهات وزارة الإسكان 

يأتي هذا التكريم الداخلى كخطوة تقديرية رفيعة المستوى من قيادة الشركة، عقب تسلم الجائزة رسمياً من دولة رئيس مجلس الوزراء ، في إنجاز جديد يضاف لسجل الشركة الحافل بالإنجازات.

تحسين خدمات المواطنين 

وخلال مراسم الاحتفال، سلم  "عبدالفتاح" شهادات التقدير لأعضاء الفريق، مشيداً بجهودهم الاستثنائية وفكرهم الذي ساهم في ابتكار حلول غير تقليدية، مؤكداً أن هذا الفوز ليس مجرد تكريم، بل هو شهادة ثقة من الدولة المصرية في كفاءة أبناء شركة مياه الغربية وقدرتهم على المنافسة والابتكار لصالح خدمة الوطن والمواطن.

كما أن هذا التكريم يعكس دعم القيادة السياسية واهتمام الدولة بترسيخ ثقافة التميز والابتكار داخل الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن شركة مياه الغربية ماضية بقوة في تبني الحلول الابتكارية وتحفيز الكفاءات البشرية لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأضاف رئيس مياه الغربية "إن الفوز بجائزة أفضل مبادرة ابتكارية عن منظومة الكلور السائل يعكس حرص الشركة على تطبيق أحدث معايير الأمان والجودة، وهذا التكريم هو دافع لنا جميعاً لمواصلة مسيرة التطوير، فالاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي الذي نراهن عليه دائماً".

دعم تنمية المشروعات 

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الشركة في تطبيق منهجيات التميز الحكومي، والالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر، بما يعزز مكانتها كنموذج ناجح في قطاع المرافق على مستوى الجمهورية.

اخبار محافظة الغربية دعم التبادل تنمية المشروعات مبادرة التميز الحكومي أمن الغربية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

