نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير
بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3
وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
رياضة

أحمد مجدي: الهدف من أكاديمية المحلة هو اكتشاف المواهب الكروية المميزة

الزمالك
يارا أمين

أكد أحمد مجدي، لاعب نادي الزمالك السابق والمدير التنفيذي لأكاديميات الزمالك بمحافظة الغربية، أن نادي الزمالك يحظى بشعبية جماهيرية كبيرة داخل مدينة المحلة، مشيرًا إلى أن العديد من نجوم المدينة سبق لهم ارتداء القميص الأبيض عبر تاريخ النادي.

وقال أحمد مجدي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، عبر قناة الزمالك، إن افتتاح أكاديمية الزمالك في المحلة شهد حضور عدد كبير من القامات والرموز الرياضية، وهو ما يعكس حجم الانتماء والحب الكبير لنادي الزمالك داخل المحافظة، ويؤكد نجاح فكرة التوسع في إنشاء الأكاديميات بالمحافظات.

وأوضح المدير التنفيذي لأكاديميات الزمالك بالغربية أن الهدف الرئيسي من أكاديمية المحلة هو اكتشاف وصقل المواهب الكروية المميزة وتقديمها لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة واضحة لمد الأكاديمية بعناصر قادرة على تمثيل القلعة البيضاء مستقبلًا.

وأضاف أحمد مجدي: "نسعى لافتتاح 4 فروع لأكاديمية الزمالك داخل محافظة الغربية، وتعد أكاديمية المحلة مجرد بداية لمشروع كبير نطمح من خلاله إلى نشر فكر الزمالك الكروي واكتشاف لاعبين مميزين يخدمون النادي".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بالعمل القاعدي داخل الأكاديميات، بالتعاون مع نخبة من المدربين المتخصصين، من أجل إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الزمالك بالشكل اللائق.

أحمد مجدي نادي الزمالك الزمالك محافظة الغربية القميص الأبيض

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

