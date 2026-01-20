أحمد مجدي: الهدف من أكاديمية المحلة هو اكتشاف المواهب الكروية المميزة

أكد أحمد مجدي، لاعب نادي الزمالك السابق والمدير التنفيذي لأكاديميات الزمالك بمحافظة الغربية، أن نادي الزمالك يحظى بشعبية جماهيرية كبيرة داخل مدينة المحلة، مشيرًا إلى أن العديد من نجوم المدينة سبق لهم ارتداء القميص الأبيض عبر تاريخ النادي.

وقال أحمد مجدي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، عبر قناة الزمالك، إن افتتاح أكاديمية الزمالك في المحلة شهد حضور عدد كبير من القامات والرموز الرياضية، وهو ما يعكس حجم الانتماء والحب الكبير لنادي الزمالك داخل المحافظة، ويؤكد نجاح فكرة التوسع في إنشاء الأكاديميات بالمحافظات.

وأوضح المدير التنفيذي لأكاديميات الزمالك بالغربية أن الهدف الرئيسي من أكاديمية المحلة هو اكتشاف وصقل المواهب الكروية المميزة وتقديمها لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة واضحة لمد الأكاديمية بعناصر قادرة على تمثيل القلعة البيضاء مستقبلًا.

وأضاف أحمد مجدي: "نسعى لافتتاح 4 فروع لأكاديمية الزمالك داخل محافظة الغربية، وتعد أكاديمية المحلة مجرد بداية لمشروع كبير نطمح من خلاله إلى نشر فكر الزمالك الكروي واكتشاف لاعبين مميزين يخدمون النادي".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بالعمل القاعدي داخل الأكاديميات، بالتعاون مع نخبة من المدربين المتخصصين، من أجل إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الزمالك بالشكل اللائق.