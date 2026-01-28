الاحتلال يعتقل 130 مواطنًا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 130 مواطنًا فلسطينيًا في الضفة الغربية، حيث تواصل التحقيقات الميدانية معهم.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا في الاعتقالات والعمليات العسكرية.

عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بعبور معبر رفح لا يزال قيد النقاش

من جهة أخرى، أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلاً عن إعلام إسرائيلي، بأن عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعبور عبر معبر رفح مع مصر لا يزال قيد النقاش بين الأطراف المعنية، في وقت يشهد فيه المعبر حركة مستمرة نتيجة الظروف الإنسانية في غزة.