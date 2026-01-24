غزل المحلة يهنئ مركز شباب المحلة بالصعود إلى دوري الدرجة الثالثة

قدّم المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، التهنئة إلى الدكتور وائل سعيد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحلة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة صعود فريق كرة القدم بالمركز إلى دوري الدرجة الثالثة.

وأعرب مجلس إدارة غزل المحلة عن تمنياته القلبية بدوام التوفيق والنجاح لمركز شباب المحلة، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تسهم في رفع اسم مدينة المحلة الكبرى على الساحة الرياضية.

وحقق فريق وادي دجلة فوزًا مثيرًا على حساب غزل المحلة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) لموسم 2025-2026.