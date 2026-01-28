إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية

أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري اليوم /الأربعاء/، إغلاق الميناء أمام حركة السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسؤول في الميناء "إنه تم إغلاق بوغاز الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية".

وأكد المصدر عودة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحوال جوية غير مستقرة ورياح شديدة محملة بالأتربة أثرت على مستوى الرؤية الأفقية.