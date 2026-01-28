رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات هاتفية مع زيلينسكي

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إذ أعرب عن دعمه للرئيس والشعب الأوكراني.

وناقش الجانبان -وفقا لبيان نشرته الحكومة البريطانية- الأوضاع الصعبة التي يواجهها العديد من الأسر، بما في ذلك انقطاع التدفئة والكهرباء،في ظل درجات الحرارة الشتوية المتجمدة.

من جانبه، أشاد زيلينسكي بزيارات وزراء المملكة المتحدة إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، والتي تؤكد الدعم البريطاني الثابت لأوكرانيا في ظل مرور أربع سنوات على الحرب، مرحبا بإعلان المملكة المتحدة عن تقديم دعم بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للبنية التحتية للطاقة في وقت سابق من هذا الشهر، ما سيعزز أمن الطاقة في أوكرانيا في ظل تصاعد الهجمات على بنيتها التحتية الحيوية.

وناقش الطرفان، التقدم المحرز خلال محادثات السلام الأخيرة في أبوظبي، واتفقا على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وقال ستارمر إن أوكرانيا قد أظهرت بالفعل التزامها بالسلام، وأكد أن المملكة المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لدعم أمن أوكرانيا، بحسب البيان.