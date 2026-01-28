قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
توطين صناعات السكة الحديد.. الوزير يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية
أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات هاتفية مع زيلينسكي

ستارمر يجري محادثات هاتفية مع زيلينسكي
ستارمر يجري محادثات هاتفية مع زيلينسكي
أ ش أ

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إذ أعرب عن دعمه للرئيس والشعب الأوكراني.

وناقش الجانبان -وفقا لبيان نشرته الحكومة البريطانية- الأوضاع الصعبة التي يواجهها العديد من الأسر، بما في ذلك انقطاع التدفئة والكهرباء،في ظل درجات الحرارة الشتوية المتجمدة.

من جانبه، أشاد زيلينسكي بزيارات وزراء المملكة المتحدة إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، والتي تؤكد الدعم البريطاني الثابت لأوكرانيا في ظل مرور أربع سنوات على الحرب، مرحبا بإعلان المملكة المتحدة عن تقديم دعم بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للبنية التحتية للطاقة في وقت سابق من هذا الشهر، ما سيعزز أمن الطاقة في أوكرانيا في ظل تصاعد الهجمات على بنيتها التحتية الحيوية.

وناقش الطرفان، التقدم المحرز خلال محادثات السلام الأخيرة في أبوظبي، واتفقا على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وقال ستارمر إن أوكرانيا قد أظهرت بالفعل التزامها بالسلام، وأكد أن المملكة المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لدعم أمن أوكرانيا، بحسب البيان.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعمه للرئيس والشعب الأوكراني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

